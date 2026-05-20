Güney Kore, 11 Haziran'da Meksika'nın Zapopan kentinde Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası A Grubu mücadelesine başlayacak.

GOAL, Güney Kore - Çek Cumhuriyeti maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman oynanacak?

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran Güney Kore - Çekya Estadio Akron, Zapopan Bilet 18 Haziran Meksika - Güney Kore Estadio Akron, Zapopan Biletler 24 Haziran Güney Afrika - Güney Kore BBVA Stadyumu, Monterrey Bilet

Çek Cumhuriyeti 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran Güney Kore - Çek Cumhuriyeti Estadio Akron, Zapopan Bilet 18 Haziran Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler 24 Haziran Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca, Meksiko Bilet

Güney Kore - Çek Cumhuriyeti maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir.

Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin mevcut miktarı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Güney Kore - Çek Cumhuriyeti maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Zapopan'da oynanacak Güney Kore - Çek Cumhuriyeti maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçenek. Ev sahibi ülke, grubu belirleyecek son maçta sahaya çıkacağı için, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Zapopan, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir.

Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Güney Kore - Çek Cumhuriyeti karşılaştırmalı maç sonuçları

KOR Son 2 maçları CZE 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Çek Cumhuriyeti 1 - 2 Güney Kore

Çek Cumhuriyeti 5 - 0 Güney Kore 2 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Estadio Akron hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari olarak Estadio Akron olarak bilinen (ve turnuva için Guadalajara Stadyumu olarak adlandırılan) Zapopan stadyumu, çağdaş Meksika mimarisinin bir şaheseri ve tarihi C.D. Guadalajara takımının evidir.

Guadalajara metropol bölgesinde bulunan stadyum, yapıyı doğal manzarayla bütünleştiren eğimli yeşil dış cephesiyle volkan tasarımından dolayı ünlüdür.

2026 Dünya Kupası'nda stadyum, yaklaşık 48.000 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.