Güney Kore - Çek Cumhuriyeti 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Güney Kore - Çekya maçı 12 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 GMT ve 21:00 EST'de başlayacak.

VPN ile Güney Kore - Çekya maçını nasıl izleyebilirsiniz?

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Güney Kore - Çek Cumhuriyeti: Maç bağlamı

Zapopan'daki açılış maçı, rekabetin yoğun olduğu bir grupta yerlerini sağlamlaştırmak isteyen iki takım için son derece önemlidir. Yoğun iç baskı altında olan Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo, dikey geçiş sisteminin dünya sahnesinde de işe yaradığını kanıtlamak zorundadır. Karşılarında, turnuvanın en yaşlı teknik direktörü Miroslav Koubek'in yönettiği, 20 yıl sonra ülkesini Dünya Kupası'na geri döndüren, acımasız ve savaşta sertleşmiş bir Çek Cumhuriyeti takımı var. Meksika'nın sıcağında zorlu bir rakımda oynanacak bu maç, anında bir Dünya Kupası klasiği olmanın tüm özelliklerini taşıyor. Turnuvanın ağır topları ve ev sahibi Meksika'nın yanı sıra son derece enerjik Güney Afrika kadrosu da kulislerde beklerken, ilk maç gününde atılacak bir yanlış adım felaketle sonuçlanabilir. Güney Kore için bu, kıtadaki hakimiyetini kanıtlama, tarihi idari anlaşmazlıkları geride bırakma ve büyük sahnede teknik evrimini ortaya koyma şansı anlamına geliyor. Çek Cumhuriyeti için ise bu, futbolun en büyük sahnesinden uzak kaldıkları zorlu yirmi yıllık sürgünün duygusal bir doruk noktası. Öğleden sonra güneşi Zapopan'ın yüksek rakımlı çim sahasına vururken, ince atmosfer bu sahayı bir düdüklü tencereye dönüştürecek ve taktiksel dayanıklılık ile kadro rotasyonunun derinliği, kimin değerli üç puanı alacağını büyük ölçüde belirleyecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası'na giden yol

Güney Kore'nin Kuzey Amerika'ya giden yolu

Güney Kore'nin üst üste 11. kez Dünya Kupası'na katılma yolculuğu, arka planda önemli bir iç geçiş dönemi yaşanmasına rağmen, kendine özgü istikrarıyla dikkat çekti. Taegeuk Warriors, AFC Asya Elemeleri'nin İkinci Turu'nu rahatça geçti ve Çin, Tayland ve Singapur'un yer aldığı grubu, 18 puanlık maksimum puanın 16'sını toplayarak domine etti.

Asıl sınav, rekabetin son derece yoğun geçtiği AFC Üçüncü Tur B Grubu mücadelelerinde yaşandı. Efsanevi eski kaptan Hong Myung-bo’nun kalıcı olarak göreve getirilmesinden önce yaşanan teknik direktör değişikliklerine rağmen Güney Kore, eleme turlarının büyük bir bölümünde kusursuz ve yenilgisiz bir performans sergiledi. Kesin dönüm noktası, Irak'ın Basra kentinde muhteşem bir şekilde geldi. Düşmanca bir ortam ve 55.000'den fazla tutkulu taraftarın önünde mücadele eden Güney Koreliler, olağanüstü bir taktik olgunluğu ve kolektif disiplin sergiledi. Irak'a verilen geç bir kırmızı karttan yararlanarak, Kim Jin-gyu ve Oh Hyeon-gyu'nun golleriyle zorlu bir 2-0 galibiyet elde ettiler ve matematiksel olarak Meksika'ya erken uçak biletlerini garantilediler.

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Çek Cumhuriyeti'nin play-off draması

Bunun tam tersine, Národní Tým, hayal edilebilecek en stresli ve fiziksel olarak en yorucu yolu kat ederek 2026 Dünya Kupası finallerine ulaştı. Son derece rekabetçi bir UEFA grup aşamasında otomatik olarak elemeyi başaramayan Çekler, Path D formatının baskısı altında Avrupa play-off'larının acımasız ortamına itildi.

Play-off mücadeleleri, modern Çek futbol tarihinin anında efsanevi bir bölümü haline geldi. Yarı final aşamasında, Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda inatçı İrlanda Cumhuriyeti takımıyla karşılaştılar. Normal sürenin sonlarında gerideyken, dramatik bir şekilde 2-2 berabere kalmayı başardılar ve ardından sinir bozucu penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son derece psikolojik bir soğukkanlılık sergilediler.

Sadece beş gün sonra, 31 Mart 2026'da, Generali Arena'daki son engel, onları acımasız Danimarka takımıyla karşı karşıya getirdi. Yarı finaldeki kahramanlıklarını tekrarlayan Çekler, geriye düşmelerine rağmen geri dönerek uzatmaların ardından maçı 2-2 berabere bitirdi. Karar anı geldiğinde, savunma odakları bozulmadı ve penaltı atışlarını 3-1'lik bir skorla kusursuz bir şekilde tamamlayarak, 2006'dan beri bu Orta Avrupa ülkesini rahatsız eden 20 yıllık Dünya Kupası eleme kuraklığını sona erdirdiler.

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Güney Kore - Çek Cumhuriyeti takım haberleri

Güney Kore takım haberleri

Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo, AFC Üçüncü Tur B Grubu'nu lider tamamlayarak sorunsuz bir eleme kampanyasını geride bıraktı ve büyük ölçüde tam kadro 26 kişilik bir kadrodan seçim yapma şansına sahip. Yurtiçinde görev süresiyle ilgili yoğun siyasi eleştirilere rağmen, takım Meksika'da sahada oldukça birleşik görünüyor. Son Heung-min sol kanatta yerini alırken, forvet Hwang Hee-chan sezon sonundaki ayak bileği sakatlığını tamamen atlatarak ilk 11'e katıldı. Dinamik oyun kurucu Lee Kang-in'in sağ kanattan yaratıcı bir katkı sağlaması beklenirken, Cho Gue-sung ise tek forvet olarak hücum hattını sürüklemeye çalışacak.

Çek Cumhuriyeti takım haberleri

Národní Tým, 20 yıllık Dünya Kupası hasretini sona erdirmek için UEFA play-off'larında İrlanda ve Danimarka'yı penaltı atışlarında dramatik bir şekilde yenerek Meksika'ya geldi. Miroslav Koubek, Prag'da Kosova'yı 2-1 yenerek hazırlık maçını başarıyla tamamladıktan sonra 26 kişilik kadrosunu kesinleştirdi. Kadro, 10 Slavia Prag yıldızından oluşan çekirdek kadro da dahil olmak üzere, Çek birinci liginde forma giyen 17 oyuncuyla güçlü bir yerli kimliğe sahip.

Kadro haberlerinin en dikkat çekici kısmı, Kosova karşısında yaptığı sansasyonel A milli takım ilk maçının ardından son anda kadroya girmeyi başaran 17 yaşındaki orta saha yeteneği Hugo Sochurek’in kadroda yer alması. Sochurek'in turnuva deneyimine yedek kulübesinden başlaması beklenirken, Tomáš Souček ve Patrik Schick ilk on birin belkemiği olarak kadroda yerlerini garantiledi. Ladislav Krejčí, Holeš ve Hranáč ile birlikte sağlam bir üçlü savunmanın temelini oluşturacak.

Teknik direktör profilleri ve taktik felsefeleri

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Hong Myung-bo (Güney Kore)

Asya futbol tarihinin devasa bir simgesi olan Hong Myung-bo, 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi kendi evinde tarihi bir yarı final başarısına taşıyan kaptan ve defans oyuncusu olarak uluslararası futbol tarihine adını kazımıştır. Bu turnuva öncesinde milli takım teknik direktörlüğüne yeniden atanması, Seul'deki medya çevrelerinde derin siyasi incelemelere ve idari tartışmalara yol açtı.

Taktik olarak Hong, yüksek yoğunluklu pres, yapısal disiplin ve yıldırım hızındaki dikey ataklara derinlemesine kök salmış bir kimlik oluşturmuştur. Uzun süren yan paslaşmaları atlatmak için tasarlanmış 4-2-3-1 dizilişini kullanır ve çift pivot orta saha oyuncularına, dünya klasmanındaki kanat oyuncularını devreye sokmak için hemen ileriye yönelmelerini görevlendirir. Hong'un Meksika'daki en büyük zorluğu, yüksek irtifada savunma yapısını korumak ve oyunun temposunu kasıtlı olarak düşürmeye çalışan fiziksel olarak üstün rakiplerle başa çıkmak olacak.

Miroslav Koubek (Çek Cumhuriyeti)

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74 yaşındaki Miroslav Koubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en yaşlı teknik direktörü olarak Meksika'ya geliyor. Bu deneyimli taktikçi, kariyerini mutlak pragmatizm, sarsılmaz bir savunma organizasyonu ve marjları en üst düzeye çıkaran bir futbol anlayışıyla şekillendirmiştir. Koubek, Çek milli takımını, uzun süre topu elinde tutamasa da son derece rahat oynayan, inanılmaz derecede dirençli bir savunma bloğuna dönüştürmüştür.

Koubek, doğal uzamsal senkronizasyona büyük ölçüde dayanan, son derece organize bir 3-4-1-2 sistemini tercih ediyor. Koubek'in takımı, yerli kulüplerdeki olağanüstü uyum temeline dayanarak, kusursuz bir uzamsal farkındalıkla orta blok ile derin düşük blok arasında geçiş yapıyor. Kendi savunma üçgeninde riskleri en aza indirmeyi tercih eden Koubek, fiziksel gücü yüksek bir orta saha ile ikinci topları domine ediyor ve ardından atağı doğrudan elit forvetlere yönlendiriyor ya da ustaca çalışılmış duran toplardan yüksek yüzdeyle gol fırsatları yaratıyor.

26 kişilik Dünya Kupası kadroları

Güney Kore Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun

Defans oyuncuları: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Ji-soo, Seol Young-woo, Kim Jin-su, Hwang Jae-won

Orta saha oyuncuları: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Hong Hyun-seok, Eom Ji-sung, Park Yong-woo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Jae-sung

Forvetler: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung, Lee Young-jun, Jeong Woo-yeong, Yang Hyun-jun

Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Defans oyuncuları: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Orta saha oyuncuları: Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Forvetler: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Güney Kore - Çek Cumhuriyeti maçının önemli ikilileri

Kim Min-jae - Patrik Schick: Bu, ceza sahasındaki ağır siklet mücadelenin tanımı olacak. Leverkusen'in 191 cm boyundaki dev forveti Schick, alan farkındalığı, fiziksel hava mücadeleleri ve üst düzey top tutma becerisiyle öne çıkıyor. Kim Min-jae ise tam da ateş hattında olacak; Bayern Münih'in stoper oyuncusu, özellikle duran toplarda ve derin ortalarda Schick'e temiz paslar vermemek için dünya klasmanındaki hızını ve fiziksel gücünü kullanmak zorunda.

Son Heung-min - Çek Cumhuriyeti savunma bloğu: Son, Güney Kore'nin tartışmasız talismanı ve duygusal lideri olarak dördüncü Dünya Kupası'na giriyor. Kanatlarda boşluklar arayarak, ölümcül sağ ayağıyla içeriye doğru kesmeye çalışacak. Ancak, sadece ligin güçlü takımlarından Slavia Prag'dan 10 oyuncuyu kadrosunda barındıran ve benzeri görülmemiş bir kulüp kimyasına sahip Çek savunma bloğuyla karşı karşıya gelecek. Son'un bireysel yeteneği, bu senkronize düşük bloğu aşabilir mi?

Lee Jae-sung vs Tomáš Souček: Orta sahanın taktiksel savaş alanı. Souček, West Ham'ın ve Çek Cumhuriyeti'nin kaptanı olarak, 89 kez milli forma giymiş, muazzam bir dayanıklılığa ve hava topu tehdidine sahip, tam anlamıyla bir "box-to-box" oyuncusu. Lee Jae-sung'un görevi, Souček'i pozisyonundan uzaklaştırmak ve yarı alanlarda hareket ederek Güney Kore'nin alametifarikası olan dikey kontra atakları başlatmak olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form





Karşılaşma İstatistikleri

KOR Son 2 maçları CZE 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Çek Cumhuriyeti 1 - 2 Güney Kore

Çek Cumhuriyeti 5 - 0 Güney Kore 2 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2





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