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Güney Afrika - Kanada 32'li Tur maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Los Angeles'taki maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Güney Afrika, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Kanada ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

2026 Dünya Kupası’nın 32’li Turu’nda tarih yazılacağı kesin; Güney Afrika ve Kanada, 16’lı Tur’a yükselme hakkı için birbirleriyle mücadele edecek.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, grup aşamasındaki mücadeleli performansının ardından tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına katılmayı garantiledi. Güney Afrika ise Güney Kore’yi 1-0 mağlup ederek dramatik bir galibiyetle tur atlamayı başardı ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Güney Afrika - Kanada Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu kritik eleme maçı, Kaliforniya’nın Inglewood kentindeki son teknoloji ürünü Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak. Maçın başlama saati 28 Haziran Pazar günü olarak belirlendi.

Güney Afrika - Kanada Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, ilk etapta satılan biletlerin sayısı şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Güney Afrika - Kanada Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Güney Afrika - Kanada Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Güney Afrika - Kanada Form Durumu

RSA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/3
2,5 gol üzeri maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5

CAN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Güney Afrika - Kanada: Son Karşılaşma Sonuçları

RSA

Son maç

CAN

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

2

Gol sayısı

0
2,5 gol üzeri maçlar
0/1
Her iki takım da gol attı
0/1

Güney Afrika - Kanada Puan Durumu

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