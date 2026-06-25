2026 Dünya Kupası’nın 32’li Turu’nda tarih yazılacağı kesin; Güney Afrika ve Kanada, 16’lı Tur’a yükselme hakkı için birbirleriyle mücadele edecek.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, grup aşamasındaki mücadeleli performansının ardından tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına katılmayı garantiledi. Güney Afrika ise Güney Kore’yi 1-0 mağlup ederek dramatik bir galibiyetle tur atlamayı başardı ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Güney Afrika - Kanada Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu kritik eleme maçı, Kaliforniya’nın Inglewood kentindeki son teknoloji ürünü Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak. Maçın başlama saati 28 Haziran Pazar günü olarak belirlendi.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Los Angeles Stadium

Güney Afrika - Kanada Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, ilk etapta satılan biletlerin sayısı şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Güney Afrika - Kanada Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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Güney Afrika - Kanada Form Durumu

Güney Afrika - Kanada: Son Karşılaşma Sonuçları

RSA Son maç CAN 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Güney Afrika 2 - 0 Kanada 2 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Güney Afrika - Kanada Puan Durumu

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