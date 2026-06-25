Güney Afrika - Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Los Angeles Stadium

Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak maç, 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Güney Afrika, tarihi bir eleme maçı için Kanada ile karşı karşıya gelecek

Bafana Bafana, tarihinde ilk kez bir erkekler FIFA Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükseldi. Takım, son 16'ya kalma hakkı için Los Angeles'ta ortak ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Bafana ve Kanada buraya nasıl geldi?

Eş ev sahibi Kanada, son 32'ye çok daha rahat bir şekilde yükseldi. İlk iki maçında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalarak ve Katar'ı 6-0 mağlup ederek toplam dört puan topladı. Juventus'un yıldızı Jonathan David, Katar maçında hat-trick yaptı. Ancak bu galibiyetin bir bedeli oldu: Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Kone bacağını kırdı. B Grubu’ndaki son maçta İsviçre’ye 2-1 yenilmeleri, sonuç açısından bir önemi kalmamıştı.

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Önemli oyuncuların yokluğu, Kanadalılar için pahalıya mal olabilir

Eskiden Leeds United'da görev yapan Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, takımın en büyük yıldızı olan Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies'in kalitesine ve tecrübesine güvenemedi. Davies, Nisan ayında PSG ile oynanan heyecan verici Şampiyonlar Ligi yarı final maçında uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmüştü. Ancak sakatlığının nüksetmesi nedeniyle 'Phonzy', Dünya Kupası'nda tek bir dakika bile forma giyemedi.

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Gelişmekte olan Bafana takımı için çalkantılı bir yolculuk

Güney Afrika'nın ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına yükselme yolunda nispeten inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Açılış gününde Meksika'ya karşı alınan 2-0'lık ağır yenilgi, orta saha oyuncuları Themba Zwane ve Sphephelo Sithole'nin gördüğü kırmızı kartlarla daha da kötüleşti. Teknik direktör Hugo Broos kadrosunda üç değişiklik yaptı ve bu değişiklikler, Teboho Mokoena’nın penaltı golü sayesinde Çek Cumhuriyeti karşısında 1-1’lik onurlu bir beraberlik elde etmeleriyle gözle görülür bir iyileşme sağladı. Ancak Sundowns’ta forma giyen Mokoena bir sarı kart gördü ve bu da Güney Afrika’nın Güney Kore ile oynayacağı hayati maçta forma giyememesine neden oldu.

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Güney Kore'yi yenmek, Güney Afrika'nın tur atlaması için tek şansıydı ve takım, Meksika'nın Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ettiği haberlerinin de eklenmesiyle atmosferin iyice kızıştığı gürültülü Estadio Monterrey'de bunu başardı.

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Bafana, Güney Kore’nin tüm ataklarına karşı koyarak inatçı bir savunma dersi verdi ve maç boyunca kontrataklarda tehlikeli oldu. Thapelo Maseko, 63. dakikadaki golüyle maçın kahramanı oldu. Aslında, geçen sezonu AEL Limassol’da kiralık olarak geçiren bu Sundowns oyuncusu, hat-trick bile yapabilirdi. Orlando Pirates'ın yıldızı Relebohile Mofokeng ise hızlı düşünme yeteneği, karar verme becerisi, derin pasları ve doğrudan koşularıyla dikkatleri üzerine çekti. Maseko'nun sağ kanatta ters kanat oyuncusu olarak üstlendiği rol, Koreliler için sürekli bir baş belası oldu.

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Oturmuş savunma hattı

ABD'de forma giyen savunma oyuncusu Mbekezeli Mbokazi henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden Bafana'nın gelecekteki kaptanı olarak gösteriliyor; onunla birlikte merkez savunmada oynayan Ime Okon ise 22 yaşında. Kanat bekleri Khuliso Mudau ve Aubrey Modiba ile kaptan ve kaleci Ronwen Williams, beşli savunma hattı olarak üç maçın hepsinde birlikte ilk 11'de yer aldı. Orta sahanın ustası Mokoena, cezasını tamamladıktan sonra dörtlü savunmayı korumak üzere kadroya geri dönmesi bekleniyor; bu durumda muhtemelen Sphephelo Sithole kadro dışı kalacak.

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Kanada da turnuva boyunca istikrarlı bir savunma hattına güveniyor; kaleci Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius ve Richie Laryea'dan oluşan aynı beşli savunma grubu tüm maçlara birlikte ilk on birde başladı.

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Güney Afrika'nın Kanada Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Kanada'nın Güney Afrika Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Güney Afrika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defans oyuncuları: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (hepsi Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (her ikisi de Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Orta saha oyuncuları: Teboho Mokoena, Jayden Adams (her ikisi de Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Forvetler: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (hepsi Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (her ikisi de Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Kanada'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defans oyuncuları: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsilya), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough).

Orta saha oyuncuları: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Forvetler: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Takım haberleri ve kadrolar

Hugo Broos, Güney Afrika için muhtemel bir kadro açıklamadı ve mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Daha fazla bilgi elde edildikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Jesse Marsch da Kanada için muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı. Mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakla birlikte, Alphonso Davies'in fiziksel durumu dikkatle izlenmesi gereken bir faktör olmaya devam ediyor. Bayern Münih'in sol bek oyuncusu, uzun süreli bir sakatlıktan sonra sahalara dönmeye çalışıyor ve sahada kalacağı süre konusunda dikkatli bir şekilde yönetilmesi bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Güney Afrika, son beş maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak bu maça geliyor ve Dünya Kupası'ndaki üç maçtan dört puan topladı. En son 25 Haziran'da Güney Kore'yi 1-0 yenerek eleme turlarına kalmayı garantiledi. Bundan önce Çekya ile 1-1 berabere kalmış ve Dünya Kupası açılış maçında Meksika'ya 2-0 yenilmişti. Bu beş maçta Güney Afrika 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Kanada'nın son beş maçında ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti. En son 24 Haziran'da İsviçre'ye 2-1 yenildiler ve bu sonuçla turnuvada kalma umutları sona erdi. Bundan önce grup aşamasında Katar'ı 6-0 mağlup etmiş ve Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalmıştı. Kanada, son beş maçında 9 gol attı ve 4 gol yedi; Katar maçı, hücum istatistiklerini önemli ölçüde etkiledi.

Karşılaşma İstatistikleri

RSA Son maç CAN 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Güney Afrika 2 - 0 Kanada 2 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Güney Afrika ve Kanada, kayıtlara geçen tarihte yalnızca bir kez karşı karşıya gelmiştir. Bu tek karşılaşma, 20 Kasım 2007 tarihinde oynanan bir dostluk maçıydı ve Güney Afrika, evinde 2-0 galip gelmişti. Salı günü Los Angeles’ta oynanacak

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Los Angeles'ta oynanacak 32'li tur maçı, bu iki ülkenin birbiriyle ikinci kez karşı karşıya gelmesi olacak.

Puan Durumu

Güney Afrika A Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken, Kanada ise B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.