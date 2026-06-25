Güney Afrika, A Grubu’nda ikinci sırada yer alarak Dünya Kupası’nın eleme turlarına yükselmeyi başardı ve büyük bir sürpriz yarattı. Teknik direktör Hugo Broos’un takımına, bir Dünya Kupası’nda ilk kez grup aşamasını geçebilmek için Güney Kore’yi 1-0 yenmesi yeterli oldu. Bafana Bafana, bir sonraki turda Kanada ile karşılaşacak. Güney Kore ise grubu üçüncü sırada tamamladı ve 3 puan ile -1'lik gol farkının tur atlamaya yetecek olup olmadığını beklemek zorunda.

Maç öncesinde üç puanı alması için en büyük favori Güney Kore idi ve maçın açılış dakikalarında beklentileri karşılayarak arka arkaya iki büyük gol fırsatı yarattı. Kim Min-jae’nin kafa vuruşu gol çizgisinde kurtarıldı, Lee Kang-in ise topu birkaç santimetre yanından dışarı attı.

Güney Kore’nin güçlü başlangıcı uzun süre devam etmedi. Hatta tam tersine: Güney Afrika maçta giderek ağırlığını koydu ve Güney Koreli kaleci Kim Seung-gyu’nun Thalente Mbatha’nın sert şutunu zayıf bir şekilde kurtarmasının ardından Evidence Makgopa’nın ribaundu doğrudan Kim’e doğru vurmasıyla öne geçmeliydi.

Bu anlar Güney Afrika’nın özgüvenini artırdı. Mbatha uzak mesafeden bir şut denedi, ancak Kim bu şutu kurtardı. Kaleci, kısa bir süre sonra serbest kalan Thapelo Maseko’nun şutunun üstten dışarı çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.

İkinci yarıda oyunun gidişatında pek bir değişiklik olmadı. Güney Kore, yıldız oyuncusu Son Heung-min’in oyuna girmesine rağmen Güney Afrika karşısında zorlanmaya devam etti; Güney Afrika ise ısrarla baskı kurmaya devam etti ve Güney Kore kalesine büyük bir inançla saldırmaya devam etti.

Broos, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Tshepang Moremi’yi oyuna sokmaya karar verdi ve bu, Flaman teknik direktörün altın değerinde bir hamlesi oldu. Moremi, oyuna girdikten bir dakika sonra Maseko’ya mükemmel bir orta yaptı; Maseko içe doğru kesip sert bir şutla kısa köşeyi buldu: 1-0.

Feyenoord'lu Hwang In-beom'un ilk 11'de yer aldığı Güney Kore, eleme şansını elinde tutmak için gol atmak zorundaydı. Ancak takım, iyi organize olmuş Güney Afrikalılar karşısında oldukça zorlandı ve Güney Afrika, elde ettiği üstünlüğü bir daha elinden bırakmadı.