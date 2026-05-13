Güney Afrika - Güney Kore maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio BBVA hakkında bilgiler ve daha fazlası

Güney Afrika, 24 Haziran'da Güney Kore ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası A Grubu'ndaki mücadelesini tamamlayacak.

2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak?

Güney Afrika'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran 2026 Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca, Mexico City Bilet 18 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 24 Haziran 2026 Güney Afrika - Güney Kore Estadio BBVA, Monterrey Bilet

Güney Kore 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran 2026 Güney Kore - Çek Cumhuriyeti Estadio Akron, Zapopan Bilet 18 Haziran 2026 Meksika - Güney Kore Estadio Akron, Zapopan Bilet 24 Haziran 2026 Güney Afrika - Güney Kore BBVA Stadyumu, Monterrey Bilet

Güney Afrika - Güney Kore biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Güney Afrika - Güney Kore maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Monterrey'de oynanacak Güney Afrika - Güney Kore maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Ağırlama/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Monterrey, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

BBVA Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Meksika'nın Guadalupe (Monterrey metropol bölgesi) şehrinde bulunan Estadio BBVA, genellikle "El Gigante de Acero" (Çelik Dev) olarak anılır. Latin Amerika'nın en güzel ve modern stadyumlarından biri olarak kabul edilir.

Stadyum, Monterrey'in endüstriyel tarihini yansıtacak şekilde tasarlanmış metalik bir dış cepheye sahipken, koltuklar taraftarları sahadaki aksiyona inanılmaz derecede yakın tutacak şekilde düzenlenmiştir.

Dünya Kupası sırasında stadyum yaklaşık 53.500 taraftarı ağırlayacak. Stadyumda toplam dört maç oynanacak.