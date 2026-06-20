Güney Afrika - Güney Kore 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Güney Afrika ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki maç, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 21:00 EST'de başlayacak.

Maç bağlamı ve turnuvanın ilk gününe dair bilgiler

Güney Afrika'nın turnuva serüveni, Meksika'ya 2-0 yenilgiyle felaket bir şekilde başladı; bu maçta iki oyuncusu da kırmızı kart gördü. 2. maç gününde Çek Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak performanslarını iyileştirdiler ve Lyle Foster'ı ilk 11'den çıkardılar. Oswin Appollis, Çekler karşısında parladı ve ilk 11'deki yerini koruması bekleniyor; ancak orta sahanın ritimcisi Teboho Mokoena, kart birikimi nedeniyle cezalı durumda. Bu durum, teknik direktör Hugo Broos için büyük bir darbe. Bafana için denklem basit: 25 Haziran Perşembe günü Güney Kore'yi yenip 32'li turuna yükselmek. Kaybetmeleri veya berabere kalmaları halinde ise 2026 Dünya Kupası serüvenleri sona erecek.

Güney Kore ise Meksika’ya 1-0 yenildikten sonra bir sonraki tura çıkmayı garantilemek için en az bir beraberliğe ihtiyacı olduğunu bilerek bu maça çıkacak. Bizi heyecan verici bir maç bekliyor.

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Güney Afrika’nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Her şey, Mamelodi Sundowns'ın orta saha metronomu Teboho Mokoena üzerinden yürüyor. Güney Kore maçında onun yokluğu hissedilecek, bu nedenle teknik direktör Hugo Broos, Çekler karşısında cezasını tamamlayan Yaya Sithole'yi muhtemelen kadroya geri çağıracak.

ABD'de forma giyen savunma oyuncusu Mbekezeli Mbokazi henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden Bafana'nın gelecekteki kaptanı olarak gösteriliyor. Burnley'in forveti Lyle Foster, durmak bilmeyen presleri, kanat koşuları ve akıllı pas oyunuyla hücum hattına liderlik edecek; ancak Çekler ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, Oswin Appollis'in çalışkan performansı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. 21 yaşındaki Orlando Pirates yıldızı Relebohile Mofokeng’in milli takımda ilk 11’de yer alması yönünde büyük bir talep var, ancak risk almaktan kaçınan Broos’un bunu yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

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Muhtemel Bafana XI

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Adams, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis.

Güney Kore'nin kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim arasında, neslinin simgesi Son Heung-min, Bayern Münih'in yıldızı Kim Min-jae ve PSG'nin oyun kurucusu Lee Kang-in öne çıkıyor. Hong Myung-bo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Taeguk Warriors, savunmadaki sağlamlığı hücumdaki hızla dengelemek için Avrupa'da forma giyen bu yetenekli oyunculara büyük ölçüde güveniyor.

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Güney Kore'nin Muhtemel İlk 11'i

Kim; Lee, Kim Lee; Kim, Hwang, Paik, Seol; Lee, Lee; Son.

Güney Afrika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defans oyuncuları: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (hepsi Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (her ikisi de Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Orta saha oyuncuları: Teboho Mokoena, Jayden Adams (her ikisi de Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Forvetler: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (hepsi Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (her ikisi de Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Güney Kore'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Defans oyuncuları: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Münih), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Red Star Belgrad), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Avusturya Viyana), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

Orta saha oyuncuları: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris St-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Forvetler: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Takım haberleri ve kadrolar

Güney Afrika teknik direktörü Hugo Broos, bu maç için muhtemel kadroyu henüz açıklamadı ve şu anda Bafana Bafana'da herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Güney Kore teknik direktörü Myung-Bo Hong da şu aşamada herhangi bir sakatlık veya cezayla ilgili endişesini doğrulamamıştır ve muhtemel kadro da açıklanmamıştır. Maç öncesinde yeni bilgiler elde edilir edilmez takım haberleri paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Güney Afrika, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son sonuçları, 11 Haziran’da Dünya Kupası açılış maçında Meksika’ya 2-0 yenilmeleri oldu. Ayrıca Mayıs ayında Nikaragua ile 0-0 berabere kaldılar ve Mart ayında Panama ile 1-1 berabere kaldılar. Bu serideki tek galibiyetlerini 6 Haziran’da Jamaika’yı 1-0 yenerek elde ettiler. Güney Afrika, son beş maçında iki gol attı ve üç gol yedi.

Güney Kore ise son beş maçının üçünü kazanarak daha iyi bir formda geliyor. En son 12 Haziran'da Çekya'ya karşı 2-1'lik bir geri dönüş galibiyeti elde ettiler ve 31 Mayıs'ta da Trinidad ve Tobago'yu 5-0 mağlup ettiler. Bu dönemde aldıkları iki mağlubiyet — Avusturya'ya karşı 1-0 ve Fildişi Sahili'ne karşı 4-0 — her ikisi de Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında gerçekleşti. Taegeuk Warriors, bu beş maçta sekiz gol attı ve altı gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde Güney Afrika ile Güney Kore arasındaki karşılaşma verileri bulunmamaktadır. Bu makale, tarihsel karşılaşma bilgileri elde edildiğinde güncellenecektir.

Puan Durumu

A Grubu'nda Güney Kore şu anda ikinci sırada yer alırken, Güney Afrika son maçlar öncesinde dördüncü sırada bulunuyor.