Güney Afrika, Dünya Kupası’nın tarihi sıralamasında Mısır ve Tunus’u geride bıraktı

Güney Afrika milli takımı, bugün Perşembe günü, Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kazanan Afrika milli takımları sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Güney Afrika, 2026 Dünya Kupası 1. Grup'un ikinci tur maçında, 83. dakikada Tebohu Mokwena'nın penaltı golüyle Çek Cumhuriyeti karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı.

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Böylece “Bavana Bavana” milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki penaltı sayısını 3’e çıkardı ve Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, 6 penaltıyla Afrika’da lider konumda bulunan Gana’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Mısır, Fildişi Sahili, Nijerya, Senegal ve Tunus ise her birinin 2 penaltı golüyle ikinci sırayı paylaşırken, Cezayir'in ise 1 penaltı golü bulunuyor.

Bu sonuçla Güney Afrika, grubunda ilk puanını aldı ancak gol farkı nedeniyle Çek Cumhuriyeti'nin ardından son sırada kalmaya devam etti. Dünya Kupası'nda kalma şansını sürdürmek için üçüncü turda Güney Kore'yi yenmesi gerekecek.



