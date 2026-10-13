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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Güneşi hiç batmıyor: Ruben Neves, Hilal'in AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki gol kralı

R. Neves
Al-Sadd - Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Portekiz
Katar
Suudi Arabistan

Portekizli orta saha oyuncusu formunu sürdürdü

Hilal'in orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle birlikte, özellikle AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te etkileyici performansını sürdürdü.

Hilal, bugün salı günü, Asya kupasının lig aşamasının ikinci haftasında Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda Al Sadd'a konuk oldu.

Ruben Neves, maçın 65. dakikasında Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin kazandığı penaltıdan Hilal'in ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Bu gol, Portekizli orta saha oyuncusunun AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in bu sezonundaki ikinci golü oldu. Neves, lig aşamasının ilk haftasında Katar ekibi Al Gharafa'ya karşı 2-1 kazanılan maçta da bir gol atmıştı.

Bu gol aynı zamanda, Hilal'in Asya kupasında kaydettiği 4 golün üçüncüsünde Neves'in katkısı olduğu anlamına geliyor; zira Portekizli oyuncu, yine Al Gharafa karşısında Sırp Sergej Milinkovic-Savic'in golünün de asistini yapmıştı.

Genel olarak Portekizli yıldız, bu sezon farklı kulvarlarda oynadığı 11 maçta "Zaim" ile birlikte 11. gol katkısına ulaştı; 7 gol atıp 4 asist yaparak maç başına bir gol katkısı ortalaması yakaladı.

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