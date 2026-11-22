Villarreal, bugün pazar günü Barcelona'ya mağlup olmasının ardından, Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe hakkında son dönemde ortaya atılan söylentilerin aslını ortaya koymak için resmi bir açıklama yayımladı.

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Villarreal'in açıklaması, 2-0 geriye düşen Barcelona'nın ev sahibi ekip karşısında skoru tersine çevirerek 3-2'lik değerli bir galibiyetle geri dönüşe imza attığı maçın ardından geldi . Böylece Katalan ekibi üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından ise gözler Pepe meselesine çevrildi; yayılan haberler ve videolar, oyuncunun geçen ekim/kasım ayındaki yokluğunun nedenine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Pepe, Barcelona maçında ikinci yarıda, tam olarak 76. dakikada takım arkadaşı Santi Comesana'nın yerine oyuna girdi. O sırada Barcelona skoru 3-2'ye getirmişti ancak Pepe, Villarreal'i yenilgiden kurtaramadı.

İspanyol kulübü, açıklamanın Nicolas Pepe'nin sağlık durumu etrafında oluşan tartışmayla ilgili olduğunu belirtti. Bazı medya organları, oyuncunun gözlerinden geçirdiği ameliyatı geçen yaz güneş tutulmasını korumasız izlemesiyle ilişkilendirmiş, Villarreal ise bu bilgileri kesin bir dille yalanlamakta gecikmemişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde çeşitli medya organlarında yayımlanan haberlere yanıt olarak Villarreal Kulübü, Nicolas Pepe'nin gözlerinden geçirdiği ameliyat ile güneş tutulmasını izlemesi arasında herhangi bir bağlantı bulunduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıklar. Ameliyatın tarihi, bu olayla hiçbir ilgisi olmayan nedenlerle önceden belirlenmişti. Kulüp, oyuncularının sağlığıyla ilgili her konu ele alınırken doğruluk ve sorumluluk ilkesine özen gösterilmesi çağrısında bulunur."

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Pepe, ekim ayında Villarreal kadrosunda yer almamış, Real Madrid, Elche ve Valencia maçlarında forma giymemişti. Oyuncu, gözlerinden tıbbi bir müdahale geçirmesinin ardından Espanyol karşılaşmasında kadroya geri dönmüştü. Bu durum, sakatlığın niteliği ve ne kadar süre forma giyemeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

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Fildişili oyuncunun geçen yaz güneş tutulmasını gerekli koruyucu ekipmanı kullanmadan izlediği bir videonun sosyal medyada yayılmasıyla tartışmalar daha da büyüdü. Bazı haberler bu görüntülerle oyuncunun daha sonra geçirdiği ameliyat arasında bağlantı kurdu; ardından Villarreal devreye girerek gerçeği açıkladı ve iki olay arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını duyurdu.

İspanyol kulübü açıklamasında, oyuncularının sağlık durumuyla ilgili bilgilere temkinli yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi. Kulüp, söz konusu durumun Pepe'nin önceden belirlenmiş bir tarihte geçirdiği tıbbi bir müdahale olduğunu ve güneş tutulmasını izlemesiyle ilgili konuşulanlarla bağlantısı bulunmadığını vurgulayarak, oyuncunun Barcelona karşısında forma giymesinin ardından yayılan spekülasyonlara son vermeye çalıştı.

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La Liga'da ise Barcelona'ya karşı alınan yenilgi, Villarreal'i 15 puanla dokuzuncu sırada bıraktı. Sarı-lacivertsiz bir tablo çizen ekip, Camp Nou'da oynanan ve başlarda iki gol öne geçtiği karşılaşmada liderle oynadığı zorlu maçtan olumlu bir sonuçla ayrılma fırsatını kaçırdı.

Villarreal maça mükemmel bir başlangıç yaptı. Tajon Buchanan beşinci dakikada ilk golü kaydetti, yalnızca iki dakika sonra da Tani Oluwaseyi farkı ikiye çıkararak Katalan ekibini erken baskı altına soktu. Ancak Barcelona, ikinci yarıda üst üste attığı üç golle geri dönmeyi başardı.

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Öte yandan Barcelona, La Liga puan tablosundaki liderliğini pekiştiren önemli bir galibiyet aldı. Puanını 36'ya yükselten Katalan ekibi, ikinci sıradaki Real Madrid'in üç puan önünde yer aldı ve Villarreal karşısındaki heyecan verici geri dönüşün ardından zirvedeki yerini korumayı sürdürdü.

Barcelona'nın geri dönüşü, 57. dakikada ilk golü atan Gerard Martin ile başladı. Dört dakika sonra Fermin Lopez eşitliği sağladı. Geri dönüş ise 67. dakikada Pau Navarro'nun Lamine Yamal'ın ortasını yanlışlıkla kendi ağlarına göndermesiyle tamamlandı.

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Villarreal'in sıkıntıları maçı kaybetmekle sınırlı kalmadı. Pau Navarro, uzatma dakikalarında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Böylece erken bulduğu üstünlüğü kaybeden ve Barcelona'nın ikinci yarıdaki atağı karşısında avantajını koruyamayan ekip, karşılaşmayı zor bir tabloyla tamamladı.