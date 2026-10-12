Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, yarın Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde gergin olmadığını, ancak bu karşılaşmanın kendisi için kesinlikle özel duygular taşıdığını söyledi.

Gündoğan, Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajda şunları ekledi: "Başlama vuruşu yapıldığı anda tamamen maça odaklanacağım. Maçtan önce ve sonra ise yakın arkadaşlarımla yeniden buluşmak harika olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadromuzda, özellikle hücum hattında büyük bireysel kalite var. Ancak en büyük gücümüz, özellikle kendi taraftarımızın önünde oynadığımızda ortaya çıkarabildiğimiz enerji ve momentum."

Gündoğan, "Savunma düzenimizi koruduğumuzda ve bu coşkuyu, bu duygusal yoğunluğu sahaya taşıdığımızda, dünyadaki herhangi bir takıma gerçek sorunlar çıkarabiliriz" diye vurguladı.

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Alman yıldız, "Az forma şansı bulduğum ve ayrılığımın yaklaştığı yönündeki söylentiler mi? Hayır, bu söylentiler doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray ile bir kupa daha kazanmak için elimdeki her şeyi vermek istiyorum" dedi.

Şöyle devam etti: "Barcelona nasıl yenilir? Katalan ekibi şu anda büyük bir kontrol ve güvenle oynuyor. Bu form durumunu yaşayan bir takımla mücadele edebilmek için neredeyse kusursuz bir savunma yapmanız ve topa sahip olduğunuzda büyük bir cesaret göstermeniz gerekiyor."

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın en büyük favorisi

Gündoğan, "Sadece geri çekilip ceza sahasının içinde beklemekle yetinemezsiniz; takımın hücum geçişleri sırasında bıraktığı az sayıdaki alanı büyük bir isabetle kullanmanız gerekir. Şu anda Barcelona'nın Avrupa'nın en iyi takımı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Flick'in Barcelona'da başarılı olmasını bekliyor muydum? Hansi olağanüstü bir teknik direktör ve takımı nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Son derece net bir futbol felsefesi ortaya koyuyor, aynı zamanda olumlu bir atmosfer yaratıyor. Fikirlerinin Barcelona'da bu kadar hızlı sonuç vermesi, yeterliliğinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor."

Şöyle ekledi: "Barcelona dönemimde söylediğim herhangi bir şeyden pişman oldum mu? Alenen her konuştuğumda, beni yönlendiren tek bir şey vardı: kulübe duyduğum derin sevgi ve kazanmaya dair büyük arzum. Kendimden her zaman en yüksek standartları talep ederim ve çevremdekilerde de aynı sorumluluk duygusunu güçlendirmeye çalışırım. Sözlerimin amacı hiçbir zaman olumsuz eleştiri yapmak değildi; her zaman bir takım olarak gelişmemize ve Barcelona büyüklüğündeki bir kulübün gereklerini karşılamamıza yardımcı olmayı hedefliyordu."

Gündoğan, "Barcelona'nın 2023-2024 sezonunu kupasız kapatması mı? Önemli anlarda temel oyuncuların sakatlanması nedeniyle şanssızlık yaşadık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ya da El Clasico'daki belirleyici maçlarda, basitçe o küçük şans kırıntısından veya kale önündeki kaliteden yoksun kaldık" dedi.

Lamine Yamal hakkında ise Gündoğan şu yorumu yaptı: "Bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğu apaçık belliydi. Ancak bu kadar genç bir yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve performans istikrarı inanılmaz."

Şöyle devam etti: "Manchester City'de Rodri'nin yanında oynamak gerçek bir ayrıcalıktı, çünkü takıma büyük ölçüde düzen ve denge katıyor. Oyunun gidişatını herkesten önce okuyor, top üzerindeki önemli ikili mücadeleleri kazanıyor ve paslarıyla maçın tempasını kontrol ediyor. Formasını giydiği her takımın temel direği."

"Jesus iyi bir forvet; takım için durmaksızın çalışıyor, akıllı bir şekilde pres yapıyor ve takım arkadaşlarına alan açan birçok topsuz hareket gerçekleştiriyor" diye belirtti.

Gündoğan, "Guardiola'dan ne öğrendim? Pep, futbola bakış açımı tamamen değiştirdi. Onun yönetiminde çalıştığınızda, sahadaki her hareketin ve kat ettiğiniz her metrenin arkasındaki nedenleri öğreniyorsunuz. Detaylara verdiği önem, taktiksel fikirleri ve mükemmeli arayışındaki süreklilik inanılmaz. Beni daha iyi bir futbolcu yaptı, ama aynı zamanda daha fazla düşünebilen ve sorgulayabilen bir insan haline getirdi" dedi.

Şöyle ekledi: "Galatasaray-Barcelona maçı için beklentim ne? Kesin skor tahmini yapmayı hiç sevmem. Beklediğim şey, yüksek teknik seviyede, güçlü ve yoğun bir maç; bu maçta kazanmak için elimizdeki her şeyi vereceğiz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Finale gelince, Şampiyonlar Ligi'nde ne olacağını tahmin etmek her zaman zordur, ancak Manchester City veya Barcelona kalitesine sahip takımlar her zaman en önemli favoriler arasında yer alır. Şu anda Barcelona'nın dünyanın en güçlü takımı olduğunu düşünüyorum."