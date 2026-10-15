Çünkü Zahavi, yazın Luis Diaz'ın olası yedeği olarak görülen yetenekli genç oyuncu Maycon Cardozo'nun menajerliğini kısa süre önce üstlendi. Ancak 17 yaşındaki oyuncu, ardından ağır bir omuz sakatlığı nedeniyle duraklamak zorunda kaldı.

Hücum oyuncusu, eylül başında Bayern'in ikinci takımının Regionalliga'da Illertissen ile oynadığı maçta omzunu kırdı. O günden beri sahalara dönmek için çalışıyor. Sky'ın haberine göre Zahavi ile profesyonel sözleşme konusunda da yakında görüşmeler yapılması bekleniyor.

Cardozo, eski Brezilyalı profesyonel futbolcu Douglas'ın oğlu. Ailesi, Cardozo iki yaşındayken Tayland'a taşındı. Cardozo futbol oynamayı orada öğrendi. FC Bayern'in World Squad adlı programı aracılığıyla 2025'in başında Münih'e geldi ve önce U17 ile U19 takımlarında oynadı.

Vincent Kompany, Cardozo'ya FC Bayern'deki ilk maçında şans verdi

Kompany, geçen sezonun ikinci yarısında onu düzenli olarak A takımla antrenmanlara çıkardı ve Bundesliga'da iki kez sahaya sürdü. Cardozo, yazın Asya turuna çıkan Münih ekibinin kadrosundaydı; Borussia Dortmund'a karşı oynanan Süper Kupa maçında da kadroda yer aldı. Ancak bu sezon şimdiye kadar yalnızca teknik direktör Dante'nin çalıştırdığı, dördüncü ligde mücadele eden ikinci takımda resmî maçlara çıktı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 RBL

Şimdiye kadar profesyonel düzeyde çok az forma giymiş olsa da Cardozo'yu ileride büyük bir onur bekleyebilir. Çünkü Brezilya'nın hem U20 hem de U23 millî takımlarını çalıştıran Paulo Victor Gomes, kısa süre önce FC Bayern'in antrenman tesislerini ziyaret etti.

Gomez, Instagram'da teknik direktör Vincent Kompany ve ikinci takımın teknik direktörü Dante ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Kompany için yanında, üzerinde Kompany'nin adı yazan bir Brezilya millî takım forması da getirmişti. Gomes paylaşımına şu notu düştü: "Bugün FC Bayern Münih'te, Avrupa'daki Brezilyalı oyuncularımızı yakından takip edeceğimiz ve kulüplerle ilişkilerimizi güçlendireceğimiz önemli bir uluslararası ziyaretler dizisi başlıyor. Deneyimlerin paylaşıldığı, futbol ve oyuncu gelişimi üzerine güzel sohbetlerin yapıldığı bir gün."

Brezilya U20 veya U23 takımı için şu anda tek bir aday var: Maycon Cardozo.

Getty Images

Cardozo kışın FC Bayern'den ayrılacak mı?

Bayern ile Zahavi arasındaki görüşmelerde Cardozo'nun kışın kiralık olarak gönderilmesi konusunun da ele alınması bekleniyor. Onursal başkan Uli Hoeneß, David Alaba ile sonuçsuz kalan görüşmelerdeki rolü nedeniyle Zahavi'yi "para düşkünü bir pirana" olarak nitelendirmişti.

Yazın da bazı kulüplerin Cardozo'ya ilgi gösterdiği belirtilmişti. Ancak Münih'te, sağ ayağını kullanan Brezilyalı oyuncunun kısa sürede çıkış yapacağı umulmuş ve Diaz'ın yedeği olarak planlanmıştı.

Alaba ve Robert Lewandowski'nin ses getiren ayrılıklarının ardından Münih ekibi ile Zahavi arasındaki gerginlik artık yatıştı; ilişkiler karşılıklı profesyonel saygı çerçevesinde sürüyor. Örneğin Zahavi'nin menajerlik şirketi Gol International, Jonathan Tah'ın bonservis bedeli ödenmeden rekor şampiyona transferinde de rol oynadı.