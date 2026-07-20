Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), final maçının ardından ana ödüllerin kazananlarını açıklamış olmasının ardından, 2026 Dünya Kupası’na ilişkin bireysel ödüllerin tam listesini de duyurdu.

FIFA, İspanyol Rodri’ye Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü verirken, vatandaşı Unai Simón’u da en iyi kaleciye verilen Altın Eldiven ödülüne layık gördü. Genç savunma oyuncusu Pau Kubarsi ise En İyi Genç Oyuncu Ödülü’nü alırken, turnuvayı 10 golle gol kralı olarak tamamlayan Fransız Kylian Mbappé, Altın Ayakkabı Ödülü’nü kazandı.

Ödüllerin tam listesinin yayınlanmasıyla birlikte FIFA, Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi’nin, ülkesini final maçına taşıması ve turnuva boyunca sekiz gol atması nedeniyle Gümüş Top ödülünü kazandığını duyurdu.

Buna karşılık, Bronz Top ödülü, ülkesini dördüncü sıraya taşıyan ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmanın yanı sıra Dünya Kupası’nın en iyi oyuncuları sıralamasında üçüncü sırada yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappé’ye gitti.

Turnuvanın golcü sıralamasında dikkat çekici bir çelişki yaşandı: Messi sekiz golle Gümüş Ayakkabı’yı alırken, İngiliz Jude Bellingham, Norveçli Erling Haaland ile her ikisi de yedi gol atmış olmalarına rağmen Bronz Ayakkabı’yı kazandı.

Bellingham’ın üstünlüğü, gol kralı ödülüne ilişkin FIFA kurallarına göre belirlendi. Bu kurallar, oyuncuların gol sayısında eşitlik olması durumunda asist sayısına bakılmasını öngörüyor. Turnuva boyunca İngiltere’nin yıldızı bir gol asistine imza atarken, Haland ise hiçbir asist yapmamıştı. Böylece Real Madrid oyuncusu, oynama süresi kriterine başvurmaya gerek kalmadan golcü sıralamasında üçüncü sırayı aldı.

Fair Play ödülü ise, turnuva boyunca sergilediği disiplinli davranışları nedeniyle Hollanda milli takımı tarafından kazanıldı. Hollanda, turnuvada ikinci turda Fas milli takımına yenilerek elenmişti.

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