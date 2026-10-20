Süperstar 255 avro ödemek zorunda, çünkü eylül ayında millî takımdan kaçmıştı. Peki bu miktar Ronaldo'nun dünyasında ne ifade ediyor?

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da yıllık 208 milyon avro temel maaş alıyor; primlerle birlikte bu tutar neredeyse 250 milyon avroya ulaşıyor. Ronaldo'nun ses getiren bu davranışının bedelini ödemesi için 38,6 saniye çalışması yeterli. Yıllık maaşının yüzde 0,00012'sini ulusal federasyon FPF'ye aktarıyor.

"Dünya, millî takımdan ayrılmanın bedelini öğrendi" diye yazdı A Bola. "Ama dünyanın Portekiz futbolu ve kuralları hakkında ne düşündüğünü de öğrendik: 'Gülünç' yorumları okundu." Bu sözler, uluslararası yorumları gerçekten isabetli biçimde özetledi.

Beraberindeki men cezası da fiilen sonuçsuz kalıyor: Ronaldo 30 gün boyunca millî takımda oynayamayacak. Yaptırım, 30 Eylül'de kamptan ayrılmasının ertesi günü geçici olarak uzaklaştırıldığı tarihten itibaren geriye dönük uygulanıyor ve böylece ekim ayı bitmeden sona eriyor. Portekiz'in bir sonraki millî maçları ise ancak kasım ayında: Uluslar Ligi'nde Danimarka'ya karşı (14 Kasım) ve Galler'de (17 Kasım).

Cristiano Ronaldo cezalandırılmasına yol açan ne yaptı?

Ceza, federasyonun bu tür ihlaller için belirlediği sınırlar içinde. FPF, Ronaldo'nun Disiplin Talimatı'nın 160. maddesini ihlal ettiğini açıkladı. Talimat, bu ihlal için ilk etapta bir ila altı ay men, profesyonel bir oyuncu için ayrıca 510 ila 1020 avro para cezası öngörüyor. Ancak Ronaldo'nun tarafı hafifletici nedenler sunabildi. Hatasını kabul etmesinin yanı sıra millî takım için taşıdığı önem ve takıma katkıları da bunlar arasında yer aldı.

Ronaldo, son millî maç arasında takımın kampından ayrılmıştı. Buna, millî takım teknik direktörü Jorge Jesus'un Norveç'teki (2-1) maçta onu tercih etmemesi ve bir sonraki Danimarka maçında da yalnızca yedek kulübesinde oturtacağını açıklaması neden olmuştu.

Ronaldo, ayrılmakla yetinmedi; Jesus'u kamuoyu önünde sözünü tutmamakla da suçladı. Aynı zamanda bir hata yaptığını kabul ederek bunun sonuçsuz kalmaması gerektiğini söyledi, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Jesus, Ronaldo'yu kasım ayında yeniden kadroya çağırabilir ve basında çıkan haberlere göre bunu planlıyor.

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