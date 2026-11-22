Scott McTominay, Torino'ya karşı gol serisini sürdürdü. Attığı galibiyet golü, sakatlıklarla boğuşan Napoli'ye Serie A'da 1-0'lık zafer getirdi. Massimiliano Allegri'nin oyuncularının gülümsediklerinde gol attığı yönündeki esprisinin ardından eski Manchester United orta saha oyuncusu, dikkatini salı günü Manchester City deplasmanında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına çevirdi.

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McTominay yine sahnede, Torino yine mağlup

Scott McTominay, ikinci yarıda ceza sahasının kenarından çektiği sert şutla galibiyet golünü attı ve sakatlıklarla boğuşan Napoli'ye Serie A'da Torino karşısında zorlu bir mücadelenin ardından 1-0'lık galibiyet getirdi. Hollandalı Noa Lang'ın, Zakaria Aboukhlal'in kontra atağını durdurmak için geriye koşmasının ardından hazırladığı pozisyonda İskoç millî futbolcu topu uzak alt köşeye gönderdi. Böylece Torino'ya karşı yalnızca üç maçta attığı gol sayısını dörde çıkardı.

Golün ardından Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, yedek kulübesine dönerek esprili bir yorum yaptı: “Gördünüz mü, gülümseyince gol atıyorlar. Onlara daha çok gülümsemelerini söylemiştim.” Maçın ardından konuşan McTominay de bu olumlu havayı yansıtırken istikrar yakalamaları gerektiğini vurguladı.

Galibiyet golünün sahibi ivme yakalamak istiyor

Rolando Mandragora'nın ilk yarıda topu üst direğe gönderdiği, Matteo Politano ve Rasmus Hojlund'un şutlarında ise Lucas Perri'yi art arda kurtarışlara zorlayan dirençli Torino karşısında Napoli, üç kritik puanı almayı başardı.

“Kendimi çok daha iyi hissediyorum,” diye gülümseyerek konuştu Sky Sport Italia'ya açıklama yapan McTominay. “Bu önemli bir gol ama daha önemlisi kazanmamızdı; kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlar için mutluyum. Biraz ivme yakalayıp kazanmaya devam etmeliyiz. Futbolda önemli olan sıradaki maç, sonra da ondan sonraki maçtır; elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Çalışmak ve mücadele etmek isteyen bir takımımız var. Daha fazla maç kazanmak istiyoruz.”

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Sakatlık krizi De Bruyne'ü erken oyuna soktu

Alex Meret, Benoit Badiashile, Alisson Santos, Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo ve Alessandro Buongiorno'nun da yer aldığı uzun eksikler listesi nedeniyle Allegri, kadrosunu 3-5-2 dizilişine göre yeniden düzenledi. Ancak 35 yaşındaki Kevin De Bruyne'ü Avrupa maçı öncesinde dinlendirme planı yalnızca 11 dakika sürdü. Antonio Vergara, kas sakatlığı nedeniyle gözyaşları içinde aksayarak oyundan çıktı.

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De Bruyne oyuna girer girmez etkisini gösterdi. Hojlund'u savunma arkasına attığı pasla buluşturdu, daha sonra da McTominay'e Perri'yi sınadığı şutun pasını verdi. Ancak beklenmedik şekilde sahada geçirdiği 79 dakika, hafta ortasındaki maç öncesinde tecrübeli oyuncunun yorgunluğunu artırdı.

Etihad'da McTominay'i derbi havası bekliyor

Bu galibiyet, Vergara'nın deplasman yolculuğunu kaçırması beklense de Napoli'nin salı günü Manchester City ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına daha moralli çıkmasını sağlayacak. Eski Manchester United orta saha oyuncusu McTominay için Manchester'a dönüşün kişisel açıdan da ayrı bir anlamı var.

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“Harika bir maç olacak. Şimdi toparlanacağız, yarından itibaren de o maçı düşüneceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı McTominay.