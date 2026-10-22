24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Gülümseme ve net bir mesaj": Mbappe, Paris'in Barcelona filelerine attığı dört gole dair soruya yanıt verdi

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Real Madrid
Real Madrid
La Liga
Real Madrid - RB Leipzig
RB Leipzig
K. Mbappe
Fransa
İspanya
Almanya

Leipzig'e karşı kazanılan 4-1'lik maçta gol kaydetti.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, eski takımı Paris Saint-Germain'in konuk ettiği Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izlediğini doğruladı.

Kylian Mbappe, Salı gecesi Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanan ve 4-2 biten Şampiyonlar Ligi maçını büyük bir tutkuyla televizyondan takip etti.

 Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, dün akşam Çarşamba günü Real Madrid'in Leipzig'i 4-1 yenmesinin ardından Canal+ kanalına yaptığı açıklamalarda hem bu maçı hem de Pazar günü Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico karşılaşmasını değerlendirdi.

Mbappe gülümseyerek şunları söyledi: "Paris Saint-Germain, Barcelona'ya karşı mı? Harika bir maç, kim izlemez ki?"


 Sözlerine şöyle devam etti: "Futbola bayılıyorum ve koşullar ne olursa olsun izliyorum, ama böyle maçlardan çok şey öğrenemezsin. Bu Şampiyonlar Ligi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hafta İspanya Ligi'ne dönüyoruz ve iyi bir şekilde hazırlanmaya odaklanacağız."

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin