Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, eski takımı Paris Saint-Germain'in konuk ettiği Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izlediğini doğruladı.

Kylian Mbappe, Salı gecesi Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanan ve 4-2 biten Şampiyonlar Ligi maçını büyük bir tutkuyla televizyondan takip etti.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, dün akşam Çarşamba günü Real Madrid'in Leipzig'i 4-1 yenmesinin ardından Canal+ kanalına yaptığı açıklamalarda hem bu maçı hem de Pazar günü Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico karşılaşmasını değerlendirdi.

Mbappe gülümseyerek şunları söyledi: "Paris Saint-Germain, Barcelona'ya karşı mı? Harika bir maç, kim izlemez ki?"



Sözlerine şöyle devam etti: "Futbola bayılıyorum ve koşullar ne olursa olsun izliyorum, ama böyle maçlardan çok şey öğrenemezsin. Bu Şampiyonlar Ligi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hafta İspanya Ligi'ne dönüyoruz ve iyi bir şekilde hazırlanmaya odaklanacağız."