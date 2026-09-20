Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının La Liga'nın yedinci haftasında Atletico Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik yenilginin ardından hakem dosyasını yeniden açtı; ancak bu kez konu rakibi Barcelona'yla ilgiliydi. Zira liderle arasındaki altı puanlık farkı, Katalan takımının ve Madrid'in son günlerdeki maçlarında verilen bazı hakem kararlarına bağladı.

Real'in yenilgisiyle birlikte takımın puanı 15'te kaldı; bu sayı, Atletico Madrid'in (16 puan) ve lider Barcelona'nın (21 puan) gerisinde bulunuyor.

Mourinho'ya Barcelona ile aralarındaki altı puanlık fark sorulduğunda, son dönemdeki bazı hakem kararlarının bu farkın açılmasında pay sahibi olduğuna işaret etti ve ardından iki takımın maçlarında yaşanan bazı durumları sıraladı.

Portekizli teknik adam şunları ekledi: "Bu hafta bu sahada bazı şeyler gördük; Osasuna'nın (Atletico karşısında) Lucas Torro'ya yapılan bir faul gerekçesiyle iptal edilen golü ve Real Madrid'in San Sebastian'da (Real Sociedad karşısında) verilmeyen penaltısı... Tüm bunlardan sonra gülmekten başka bir şey elinizden gelmiyor."

Mourinho'nun bu açıklaması, Madrid derbisini kaybetmesinden birkaç dakika sonra geldi. Söz konusu maç da geniş çaplı bir hakem tartışmasına sahne oldu; Real Madrid bir dizi karara itiraz etti, ardından ikinci yarının başında, skor gol sesi çıkmayan bir beraberliğe hükmederken Dean Huijsen kırmızı kart gördü.

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, itirazına yol açan bazı hakem durumlarına ilişkin basılı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.