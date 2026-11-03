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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Güler ve Tchouaméni kadroda yok: Mourinho, AEK Atina maçı için Real'in kadrosunu açıkladı

J. Mourinho
A. Guler
A. Tchouameni
AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
Türkiye
Fransa
Yunanistan
İspanya

Portekizli teknik direktörün kararlarının sebebi ne?

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi ilk turunun dördüncü haftasında yarın çarşamba günü oynanacak AEK Atina maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihlerinde Raul Asensio, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler'in yokluğu dikkat çekti.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında Inter, Roma ve Leipzig karşısında galibiyet elde etmişti.

Real Madrid'in tam kadrosu şöyle:

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

Kaleciler: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defans oyuncuları: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Orta saha oyuncuları: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martinez.

Forvetler: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Asencio - Brahim Diaz - Yan Diomande.

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