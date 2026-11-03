Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi ilk turunun dördüncü haftasında yarın çarşamba günü oynanacak AEK Atina maçı için takımının kadrosunu açıkladı.
Mourinho'nun tercihlerinde Raul Asensio, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler'in yokluğu dikkat çekti.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında Inter, Roma ve Leipzig karşısında galibiyet elde etmişti.
Real Madrid'in tam kadrosu şöyle:
Kaleciler: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.
Defans oyuncuları: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.
Orta saha oyuncuları: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martinez.
Forvetler: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Asencio - Brahim Diaz - Yan Diomande.