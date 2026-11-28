Türk oyuncu Arda Güler, PSV Eindhoven karşısında alınan 5 gollü farklı galibiyette iki asistle katkı vererek Real Madrid'in hücumda fark yaratmasına öncülük etti ve bu sezon pozisyon ile gol üretmedeki parlak performansını sürdürdü.

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İspanyol gazetesi Marca'ya göre, Güler sezon başından bu yana asist sayısını 8'e yükseltti. Bu rakamı yalnızca Lamine Yamal (13) ve Harry Kane (11) geçebiliyor.

Ancak asistler, Arda Güler'in Real Madrid'in hücum sistemine yaptığı katkının en önemli yanı değil. Gol pozisyonu yaratmadaki etkisi, ceza sahasından uzakta oynadığı zamanlarda bile dikkat çekici biçimde katlanarak arttı; tıpkı PSV karşısındaki ikinci yarıda olduğu gibi.

Türk yıldız, Bernardo Silva ile birlikte çift pivotta görev almasına rağmen iki asistini de Avrupa maçının ikinci yarısında yaptı. İlki, Fede Valverde'nin sert şutuna zemin hazırlayan muhteşem bir topuk vuruşuydu. İkincisi ise Güler'in Hollanda ekibinin atak kurulumu sırasında topu kapmasının ardından Kylian Mbappé'ye yaptığı cömert pastı; Mbappé bu pozisyonda ilk golünü kaydetti.

Kıta kupaları da dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinde, pozisyon üretmede Real Madrid oyuncusunu yalnızca üç isim geride bırakıyor: 63 pozisyonla Bayern Münih'ten Michael Olise, 60 pozisyonla Lens'ten Florian Thauvin ve 56 pozisyonla Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal.

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Güler 55 pozisyonla hemen arkalarında yer alıyor, ancak oynadığı dakikaya oranla pozisyon üretme ortalamasında onları açık farkla geride bırakıyor. Türk oyuncu her 18 dakikada bir pozisyon üretirken bu süre Olise'de 20, Thauvin'de 22, Yamal'da ise 26 dakika.

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Bu rakamların değeri, sahada kalınan süreyle karşılaştırıldığında daha da belirginleşiyor: Lamine Yamal 1.445 dakika oynarken Türk yıldız yalnızca 1.013 dakika sahada kaldı.

Güler'in bir başka avantajı da açık oyunda rakip kaleyi tehdit edebilmesi. Türk oyuncu bu şekilde 34 pozisyon üretti, buna duran toplardan gelen 21 pozisyon da ekleniyor.

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Bu alanda Türk yıldızı yalnızca Thauvin geride bırakıyor. Olise ve Yamal ise Bayern Münih ile Barcelona'nın sistemlerinde duran top sorumluluğu üstlenmiyor.

Real Madrid özelinde ise Güler'in rakamları pozisyon üretmedeki üstünlüğünü doğruluyor. Açık oyundan gelen ve gol değeri taşıyan pozisyonlarda ona yalnızca sırasıyla 32 ve 31 pozisyonla Kylian Mbappé ile Jude Bellingham yaklaşabiliyor.

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Ancak bu ikili asistte Güler'in gerisinde kalıyor: Türk oyuncu 8 asist yaparken Mbappé 5, Bellingham, Diomande ve Brahim Diaz ise 4'er asistte kaldı.

Duran toplarda ise Güler, Eflatun Beyazlılar içinde açık bir üstünlüğe sahip. 8 pozisyon üreten Trent Alexander-Arnold onu büyük farkla takip ediyor.

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Bu rakamlar, kısa süre önce Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzatan Güler'in, José Mourinho'nun onu sahada farklı mevkilerde kullanmasına rağmen performansında yaşadığı dikkat çekici gelişimi yansıtıyor.

Türk yıldızın rakip ceza sahasına yaklaştıkça en iyi performansını sergilediği açıkça görülüyor. Yine de PSV karşısında olduğu gibi çift pivotta oynadığında bile fark yaratmayı sürdürüyor.

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İster sağ kanatta, ister oyun kurucu rolünde, ister orta sahanın göbeğinde oynasın, Güler'in yeteneği Real Madrid'e büyük bir hücum gücü katıyor. Üstelik bu, takımın son yıllarda sonuçlar açısından en iyi dönemlerinden birini yaşadığı bir sürece denk geliyor.