"Güler'in Sevillalı oyuncuyla yaşadığı pozisyonun görüntüleri gizlendi mi?": La Liga sessizliğini bozdu

Türk oyuncu Arda Güler ile Sevillalı futbolcu Peque arasında yaşanan olay, İspanyol futbolunda yeni bir tartışma başlattı. Televizyon görüntülerinin, bazılarının Real Madrid yıldızının kırmızı kartla cezalandırılmasını talep ettiği müdahalenin gerçeğini ortaya koyamaması, beklenen El Clasico karşılaşmasından günler önce belirleyici çekim açılarının bulunmadığı yönündeki suçlamalara yol açtı.

İspanya Ligi "La Liga", yayın tekrarından herhangi bir görüntünün gizlendiğini reddetti ve kameraların topa ve atağın gidişatına odaklandığını, sahanın başka bir bölgesinde gerçekleşen olaya değil, vurguladı. Bu da hakemlerin teknik komitesine atfedilen anlatımla örtüşüyor.

Olay, Barcelona ile Real Madrid karşılaşması öncesinde İspanyol futbol sahnesine gerginliği geri getirdi. Hakem makamlarına ve Lig Başkanı Javier Tebas'a yönelik suçlamalar ve eleştiriler yöneltilirken, müdahaleye dair net bir görüntünün bulunmaması video yardımcı hakem teknolojisinin "VAR" neden devreye girmediği konusunda sorular doğurdu.

Güler olayında "VAR" neden devreye girmedi?

Gazete, konuştuğu kaynakların belirleyici görüntülerin bulunmamasını, kameraların büyük kısmının atağı takip etmek için konumlanmasına bağladığını, olayın ise sahanın başka bir bölümünde, kameramanların doğrudan odaklandığı alanın dışında gerçekleştiğini açıkladı.

"As" gazetesi, İspanya Ligi'nin herhangi bir televizyon tekrarını gizlemediğini teyit ettiğini aktardı ve yayının yüksek açılardan görüntüler içerdiğini, ancak olayın yaşandığı konumun temas detaylarını ortaya koyacak yakın ve net bir görüntü sağlanmasını engellediğini belirtti.

Hakemlerin teknik komitesi ise sorunun, sahanın ortasında olup biteni izleyecek yeterli sayıda kameranın bulunmamasından kaynaklandığını değerlendirdi. Bir hakem kaynağı, temas noktasına dair net bir görüntü bulunmadığını ve bunun video teknolojisinin devreye girmesini engellediğini açıkladı.

Bir başka kaynak, mevcut görüntülerin olayı uzak bir mesafeden gösterdiğini, temasın niteliğini veya temasın yaşandığı oyuncuyu belirleyecek yeterli netlik olmadan, ifade etti. Bu da kırmızı kartı gerektiren bir ihlalin varlığına kesin karar vermeyi zorlaştırdı.

Görüntülerin yokluğu kararı her iki yönde de belirleyebilirdi

Rapor, görüntü eksikliğinin yalnızca kırmızı kart gösterilmemesi kararını etkilemekle kalmayacağını, hakem doğrudan kırmızı kart gösterseydi bile video teknolojisinin devreye girmesini kısıtlayacağını belirtti; zira mevcut görüntüler, kararı iptal etmeyi ya da cezayı hafifletmeyi gerekçelendirmeye yeterli değildi.

Olay, hakemlerin teknik komitesini zor bir duruma soktu; özellikle çok sayıda kamera barındıran Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleşmiş olması nedeniyle. Üstelik bu, Lig'in televizyon yayın kalitesini geliştirmeye ve bunu müsabakanın güçlü yanlarından biri haline getirmeye çalıştığı bir dönemde yaşandı.

Komite yaşananı münferit bir olay olarak değerlendirse de, durum televizyon yayınının tartışmalı anlarda hakemlere yeterli açı sağlayıp sağlayamayacağı konusunda endişe yaratıyor; özellikle de bu sorunun bu sezon ilk kez ortaya çıkmamış olması dikkate alındığında.

Gazete, Alaves ile Getafe maçı sırasında yaşanan benzer bir duruma dikkat çekti; o maçta görüntü kalitesinin düşük olması ve çekim açılarının azlığı video teknolojisi önünde zorluklar çıkarmış, hakemler olayın tüm detaylarını ortaya koymayan uzak görüntülerle idare etmek zorunda kalmıştı.