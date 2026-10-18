Sevilla, pazar akşamı Santiago Bernabeu'da oynanan ve İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in tartışma yaratan pozisyonuna tepki gösterdi.

Maçta, Arda Güler'in 24. dakikada Sevilla oyuncusu Peque Fernandez'e dirsek atmasının ardından geniş çaplı bir hakem tartışması yaşandı. Real Madrid oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerekip gerekmediği sorgulanırken, Türk futbolcu yalnızca 5 dakika sonra beyaz-siyahlıları öne geçiren golü kaydetti.

Pozisyonun ayrıntıları, Real Madrid'in kontra ataklarından birinde Peque Fernandez'in Güler'i formasından çekmesine dayanıyor. Türk oyuncu, rakibini yere seren bir dirsek darbesiyle karşılık verdi ve bu durum, kırmızı kart gösterilme olasılığını incelemek üzere video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" ile pozisyonun gözden geçirilmesine yol açtı.

Yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından hakem, Güler'e kırmızı kart göstermedi; oyun, kendisine sarı kart dahi gösterilmeden yeniden başladı. Bu karar soru işaretleri doğurdu ve Sevilla'nın öfkesini patlattı.

Hakem, oyunun durduğu sırada tartışmaları nedeniyle yalnızca Real Madrid'in savunma oyuncusu Dean Huijsen ile Sevilla oyuncusu Felix Correia'ya sarı kart vermekle yetindi.

Sevilla, resmî "X" hesabı üzerinden bu karara ironik bir şekilde tepki gösterdi: "Güler'in Peque'ye karşı açık bir şekilde dirsek kullanması, Huijsen ve Felix'in sarı kart görmesine yol açtı."















