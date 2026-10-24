İspanya La Liga, yarın pazar günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico karşılaşmasına, 38'e varan kamera kullanarak eşi görülmemiş bir televizyon yayını sunmaya hazırlanıyor. Bu sayının 39'a çıkma ihtimali de bulunurken, maçın dünya genelinde 650 milyondan fazla potansiyel izleyiciye ulaşması bekleniyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, yapım planı maçın çeşitli ayrıntılarını kapsamak amacıyla kameraların stadyumun her noktasına dağıtılmasını içeriyor. Bu, İspanya La Liga'nın dünya futbolunun en önemli karşılaşmalarından birine gelişmiş bir izleme deneyimi sunma çabaları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Beklenen yayın, Barcelona ve Real Madrid maçlarında 25 ile 26 arasında değişen her zamanki kamera sayısını aşıyor. Kaleci kameraları, kale çizgisi, yedek kulübeleri ve tünelleri kapsayan kameraların yanı sıra, birden fazla açıdan tekrar izleme imkânı sunan yüksek hızlı kameralar da yer alacak.

Bu düzenlemeler, Real Madrid ile Sevilla maçında bazı hakem kararlarının yol açtığı tartışmaların ardından geliyor. Rapora göre, televizyon görüntüleri Arda Güler ile Piqué'yi bir araya getiren pozisyonlardan birine ilişkin belirleyici bir açı sağlamamıştı. Bu durum, büyük karşılaşmalarda ek çekim açıları sunmanın önemini pekiştiriyor.

Kullanılması beklenen teknolojiler arasında, bir El Clasico maçında ilk kez yer alacak olan bağlantılı top da bulunuyor. Bu, oyun sırasında ek veriler sağlanmasına imkân tanıyor. Ayrıca, sahneleri hakemin bakış açısından aktaran ve seyirciye maç olaylarına farklı bir bakış sunan Ref Cam teknolojisi de kullanılacak.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Uluslararası alanda, İspanya La Liga potansiyel izleyici kitlesinin 650 milyondan fazla kişiye ulaşmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra, uluslararası pazarlardan 28 televizyon yayın kuruluşunun maça özel içerik üretmek üzere Barcelona'ya gelmesi bekleniyor. Bununla eş zamanlı olarak televizyon sinyali, aralarında Disney, DAZN ve Canal+'ın da bulunduğu küresel platformlar üzerinden dağıtılacak.

Ön yayının maç başlamadan 90 dakika önce başlaması planlanıyor. Bu yayın, iki takımın stadyuma gelişini, soyunma odası kulislerini ve ısınma bölümlerini kapsayacak; böylece izleyicilere başlama düdüğünden önce El Clasico atmosferini geniş bir şekilde takip etme imkânı sunacak.

Gazete, İspanya La Liga'nın, El Clasico'nun yayılımının son iki sezonda, bundan önceki dört sezona kıyasla yüzde 51 oranında arttığını açıkladığını belirtti. Bu, iki ezeli rakip arasındaki karşılaşmaya yönelik uluslararası takibin genişlediğine işaret ediyor.