İspanya La Liga, yarın pazar günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico mücadelesi için 38 kameraya kadar varan, hatta bu sayıyı 39'a çıkarabilecek benzeri görülmemiş bir televizyon yayını hazırlığında. Karşılaşmanın dünya genelinde 650 milyondan fazla izleyiciye ulaşması bekleniyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, prodüksiyon planı maçın farklı detaylarını kaplamak amacıyla kameraların stadın çeşitli bölgelerine dağıtılmasını içeriyor. Bu çalışma, La Liga'nın dünya futbolunun en önemli karşılaşmalarından birine gelişmiş bir izleme deneyimi sunma çabaları kapsamında yer alıyor.

Beklenen yayın, Barcelona ve Real Madrid maçlarında genellikle 25 ile 26 kamera arasında değişen alışılmış kamera sayısını aşıyor. Kaleci kameraları, kale çizgisi, yedek kulübeleri ve tüneller için kameralar ile birden fazla açıdan tekrar görüntü sunmaya olanak tanıyan yüksek hızlı kameraları da içeriyor.

Bu düzenlemeler, Real Madrid ile Sevilla maçında bazı hakem kararlarının yarattığı tartışmaların ardından geldi. Rapora göre, televizyon görüntüleri Arda Güler ve Pique'yi bir araya getiren pozisyonlardan birine ait belirleyici bir açı sağlamamıştı; bu durum büyük karşılaşmalarda ek çekim açıları sunmanın önemini pekiştiriyor.

Kullanılması beklenen teknolojiler arasında, bir El Clasico maçında ilk kez yer alacak olan bağlantılı top da bulunuyor. Bu, oyun sırasında ek veriler sağlanmasına olanak tanıyacak. Ayrıca, sahneyi hakemin bakış açısından aktaran ve seyirciye maç olaylarına dair farklı bir görüş sunan Ref Cam teknolojisi de kullanılacak.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Uluslararası düzeyde La Liga, karşılaşmanın 650 milyondan fazla izleyiciye ulaşmasını bekliyor. Bu arada, uluslararası pazarlardan 28 televizyon yayın kuruluşunun maça özel içerik üretmek üzere Barcelona'ya gelmesi bekleniyor. Televizyon sinyali ise aralarında Disney, DAZN ve Canal+'ın bulunduğu küresel platformlar aracılığıyla dağıtılacak.

Ön yayının maç başlamadan 90 dakika önce başlaması planlanıyor. Bu yayın, iki takımın stada varışını, soyunma odası kulislerini ve ısınma periyotlarını kapsayacak; böylece izleyicilere başlama düdüğünden önce El Clasico atmosferini geniş kapsamlı izleme imkânı sunacak.

Gazete, La Liga'nın açıkladığı üzere, El Clasico'nun yayılımının son iki sezonda bir önceki dört sezona kıyasla yüzde 51 oranında arttığını belirtti; bu da iki ezeli rakip arasındaki karşılaşmanın uluslararası takip alanının genişlediğinin bir göstergesi.