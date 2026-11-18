Real Madrid, Türk yıldız Arda Güler'in ve ondan önce de Brezilyalı Vinicius Junior'ın sözleşmesini uzatmasının ardından, parlayan İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın da sözleşmesini yenilemek istiyor.

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Real Madrid, Türk yıldızı Arda Güler'in geleceğine ilişkin tartışmalara noktayı koydu ve oyuncunun sözleşmesini resmen 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını açıkladı. Bu adım, kulübün genç orta saha oyuncusuna verdiği önemi ve zamanla takımın projesinin önemli parçalarından birine dönüşen oyuncuyu uzun yıllar boyunca Santiago Bernabeu'da tutma isteğini yansıtıyor.

Haberlere göre anlaşma, oyuncunun gelişimi ve takım içinde artan konumuyla orantılı olarak maaşında bir iyileştirme içeriyor. Haberlerde ayrıca Real Madrid'in, başta Premier Lig olmak üzere diğer kulüplerin ilgisine karşı oyuncuyu korumak için harekete geçtiği belirtildi.

Real Madrid bundan önce de Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın sözleşmesini yenilemiş ve oyuncuyu 30 Haziran 2032'ye kadar kulübe bağlamıştı.

Öte yandan "Foot Mercato" sitesinin bugün (çarşamba) aktardığına göre Jude Bellingham, beklentilerin altında kalan 2025/2026 sezonunun ardından en iyi haline yeniden kavuştu. Hatta oyuncu, neredeyse oy birliğiyle bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncusu olarak görülüyor.

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Ligde 12 maçta 4 gol atıp 3 asist yapan 23 yaşındaki oyuncu, İspanya başkentinde büyük takdir topluyor; üstelik Vinicius Junior'dan, hatta Kylian Mbappe'den bile daha fazla. Bunun başlıca nedeni, eski Borussia Dortmund oyuncusunun savunmada daha fazla efor sarf etmesi ve preste daha etkili görünmesi.

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Son birkaç haftada oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusu İspanyol medyasında manşetlere taşındı.

Aslında buna acil bir ihtiyaç yok, zira mevcut sözleşmesi 2029'da sona eriyor. Ancak Real Madrid risk almak istemiyor ve oyuncuyu gösterdiği çaba için ödüllendirmeye özen gösteriyor. Görüşmelerin, son yıllarda Vinicius Junior'da olduğu gibi uzaması pek olası görünmüyor ve hızlı bir şekilde anlaşmaya varılması bekleniyor.

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Bellingham'ın sözleşme yenilemek için iki şartı

Bununla birlikte OKDiario gazetesi, oyuncunun kulüp yönetimine iki şart sunduğunu aktardı. Gazeteye göre bunlardan ilki, maaşının Vinicius Junior'ınkiyle eşitlenecek şekilde, yani yıllık yaklaşık 22 milyon euroya yükseltilmesi.

Real Madrid, sahadaki üstün performansının karşılığı olarak bu rakamı vermeye hazır. Bu nedenle sözleşme maddelerine ilişkin görüşmelerin sorunsuz ilerlemesi bekleniyor. Oyuncu da kulüp yönetiminin gösterdiği çabadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

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İkinci şart: Jude Bellingham, her yıl kupa kazanmasını sağlayacak rekabetçi bir proje istiyor. Kupasız geçen iki sezonun ardından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid'in hedeflerinin hâlâ kulübün büyüklüğüne yaraşır olduğundan emin olmak ve Florentino Perez'in önümüzdeki yıllar için hazırladığı proje hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Bellingham özellikle takımın dünyanın en iyileri arasında kalmasını istiyor, zira kupalara aç. Her halükârda görüşmeler iyi gidiyor ve tüm işaretler, Real Madrid taraftarlarının uzun yıllar boyunca Bellingham'ın yeteneğinin keyfini çıkaracağını gösteriyor.