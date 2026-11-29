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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen karşısında maçın büyük bölümündeki pasif oyunu nedeniyle sezonun ilk yenilgisini hak ederek aldı ancak liderliğini korudu. Oyuncu notları ve değerlendirmeleri.

Kaleci Gregor Kobel ile birlikte Dortmund'un en iyi oyuncusu olan Felix Nmecha, Leverkusen savunmasını tek başına geçerek attığı güzel golle BVB'yi erken öne geçirdi (8.). Ancak 20. dakikadan itibaren Leverkusen giderek güçlendi ve çok sayıda fırsat yarattı. Serhou Guirassy'nin kaleye doğru gereğinden fazla hareket etmesi, Nico Schlotterbeck'in kafa golünün ilk yarıda geçerli sayılmasını engelledi. Dortmund üstünlüğünü 69. dakikaya kadar korudu, ancak Patrik Schick ve Ezequiel Fernandez'in (80.) golleri Leverkusen'e galibiyeti getirdi.

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Gregor Kobel

Çok yakın mesafeden kaleye şut çeken Schick'e (23.) ve kısa süre sonra kalenin önünde beliren Ibrahim Maza'ya karşı önemli kurtarışlar yaptı. Moreira'nın şutunu da çıkardıktan sonra Dortmundlular, 30. dakikada hâlâ 1-0 önde olmalarını kalecilerine borçluydu. 37. dakikada ayağı burkuldu ancak kısa bir tedavinin ardından oyuna devam etti. Engelleyemediği 1-1'lik gole kadar beş önemli kurtarış yaptı. 2-1'lik golde de yapabileceği bir şey yoktu. Diaby'ye karşı ise yine çok iyi bir kurtarış yaptı. Not: 2.

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Joane Gadou

Yine pek eleştirilecek yanı olmayan bir performans sergiledi, ancak bu kez hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçında bizi hayran bırakan parlak anları yoktu. Fernandez'in attığı 2-1'lik gole uzanan Dortmund hataları zinciri, onun hatalı pasıyla başladı. Not: 3,5.

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Waldemar Anton

Önde baskı yaparken kazandığı top, Felix Nmecha'nın attığı 1-0'lık golü başlattı. Ancak kısa süre sonra sarı kart gördü. İlk yarıda giderek güçlenen Leverkusenli oyunculara epey hareket alanı bıraktı. 70. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Not: 4.

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Nico Schlotterbeck

İlk yarıda hata yapmasa da Leverkusen güçlendikçe rakibe karşı koyamıyor gibiydi. Serhou Guirassy'nin kaleye doğru fazla hareket ederek aktif ofsayta düşmesi yüzünden, 2-0'lık skoru getirecek güzel kafa golünün sayılmaması onun adına büyük şanssızlıktı. İkinci yarıda savunmada birkaç önemli müdahale yaptı. Fernandez'in 2-1'lik golünü de engelleyemedi. Not: 3,5.

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Daniel Svensson

Alışık olmadığı sağ kanatta maça başladı ve Moreira ile Fernandez'e baskı yapması bekleniyordu. İlk yarıda topla buluştuğu anlarda bunu oldukça iyi yaptı. Ancak topla çok nadiren buluştu. Örneğin ilk yarıda hiç orta yapamadı. Savunmada zaman zaman zorlandı. Sağ bek Julian Ryerson oyuna girdikten sonra da sağ kanatta kaldı. Leverkusen'in 2-1'lik golünü getiren ortadan önce Diaby ile girdiği son ikili mücadeleyi kaybetti. Not: 4,5.

Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Jobe Bellingham

Arsenal deplasmanındaki son maçına göre çok daha az göze çarptı; birkaç kez top istemesine rağmen pas alamadı. Girdiği beş ikili mücadelenin dördünü kazandı ve savunmada birçok iyi hamle yaptı. Ancak 1-1'lik golde hava topu mücadelesini biraz fazla kolay kaybetti ve hemen ardından oyundan çıktı. Not: 4.

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Joey Veerman

Dortmund'un top mıknatısı, 42. dakikada serbest vuruşu tehlikeli biçimde ceza sahasına göndererek takımının maçtaki üçüncü fırsatını yarattı. Her zamanki gibi paslarında isabetliydi. Bunun dışında savunmada çok çalışması gerekti ve burada da birçok top kazandı. Ancak bir noktadan sonra o da BVB'nin oyununa damgasını vuramadı. Not: 4.

IMAGO

Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Felix Nmecha

1-0'lık golden önce uzun bacaklarıyla, top ayağına yapışmışçasına Leverkusen savunmasının arasından geçişi uzaktan bakıldığında ilk anda biraz hantal görünüyordu. Oysa hem çalımı hem de şutu gerçekten çok iyiydi. Güzel bir gol ve taçlardan ya da sembollerle yüklü başka gösterilerden uzak, tartışma yaratmayacak bir sevinç . 42. dakikada Veerman'ın serbest vuruşunun ardından skoru 2-0 yapma fırsatı da buldu. Guirassy'nin 54. dakikadaki iyi fırsatını hazırladı. Savunmada da güçlüydü; girdiği ikili mücadelelerin büyük çoğunluğunu kazandı ve orta sahada toplar çaldı. Dortmund'un en iyisiydi. Not: 2,5.

IMAGO

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Maximilian Beier

Niko Kovac'ın planı, hızlı Beier'i hızlı Leverkusenli oyunculara karşı kanatta hibrit bir oyuncu olarak kullanmaktı. Ancak Beier ile kâğıt üzerinde onun önünde konumlanan Nmecha sık sık aynı alanlara girdiğinden, plan zaman zaman yalnızca teoride işledi. Sonrasında oyuncuların yerleşimi düzeldi ve Beier de hemen biraz daha fazla tehlike yarattı. Yine de oyundan çıkana kadar topu on kez kaybetmesi az değil. Not: 4,5.

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Konstantinos Karetsas

Geçen hafta Borussia Mönchengladbach karşısında olduğu gibi ilk 11'de başladı. Hücumun sağ tarafında çok çalıştı, sık sık tam hızla koştu. 1-0'lık golden önce kısa bir pasla topu Nmecha'ya aktardı, ardından onun önündeki koşu yolunu açmak için rakibi bloke etti. Oyuna çok istekli başladı ve ilk bölümde sürekli katkı verdi. Ancak birkaç faulün ardından birkaç kez uzun süre yerde kaldı ve Facundo Medina ile girdiği bir mücadelenin ardından ilk yarı bitmeden acı içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı . Bu sezon üçüncü kez zorunlu olarak sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Not: 2,5.

IMAGO

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Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Serhou Guirassy

26. dakikada topu kötü kontrol etmesi muhtemel bir iyi fırsatı engelledi ve ilk 11'e döndüğü maçta forvet oyuncusunun hücumda oldukça sert bir faul yapmasına yol açtı. Teknik direktör Kovac, maç öncesinde DAZN'a yaptığı açıklamada, "Serhou hazır olduğunu söylüyorsa Niko ona inanır" demişti. Guirassy hazır olabilir ama iyi değildi. Nico Schlotterbeck'in kafa vuruşunun ardından kaleye ve kaleci Mark Flekken'e doğru gereksiz bir sıçrayış yapması, golün ofsayt nedeniyle haklı olarak iptal edilmesine yol açtı. Top kayıplarından biri de Leverkusen'e tehlikeli bir fırsat verdi. 54. dakikada elverişli bir pozisyondan yararlanamadı. Onun gecesi değildi. Kovac, yaklaşık bir saat sonra onu oyundan alıp Ryerson'ı sahaya sürdü; Guirassy ise bu kararı hiç anlayamadı. Not: 5.

IMAGO

Bayer Leverkusen maçında Borussia Dortmund oyuncu notları: Oyuna sonradan girenler

Fabio Silva: 38. dakikada sakatlanan Karetsas'ın yerine girdi, üç dakika sonra başını Edmond Tapsoba'nın başına çarptı. Yine de devam etti. Ardından kullanılan serbest vuruş, Nmecha'nın skoru 2-0 yapabileceği fırsatı getirdi. Hücumun en önüne geçtikten sonra da şut çekemedi. Not: 4.

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Julian Ryerson: Sağ bek, 63. dakikada Guirassy'nin yerine oyuna girdi. Asıl mevkisi sol bek olan Svensson zaten sağ kanatta oynadığı için Ryerson sol tarafa yerleşti. Not: 4.

Carney Chukwuemeka: 1-1'lik golden sonra Jobe Bellingham'ın yerine girdi ve skoru 2-2 yapma fırsatı yakaladı. Not: 3,5.

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Ramy Bensebaini: 1-1'lik golden sonra Waldemar Anton'un yerine girdi. Oyuna girer girmez Moussa Diaby ondan sıyrıldı ve Leverkusen'i öne geçirme fırsatını kıl payı kaçırdı. Topla sık sık buluştu ancak hiçbir zaman güven vermedi. Not: 4.

Ethan Nwaneri: 1-1'lik golden sonra Maximilian Beier'in yerine girdi. Sol taraftan sıyrılıp içeri pas verdiğinde Dortmund taraftarlarını bir an heyecanlandırdı, ancak orada hiçbir takım arkadaşı yoktu. Not: 4.