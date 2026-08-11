Arsenal, özellikle Brezilyalı Bruno Guimaraes'i Newcastle'dan kadrosuna katmayı başardıktan sonra, yıldız oyuncusu Myles Lewis-Skelly'yi bu yaz transfer döneminde satışa çıkarmayı hedefliyor.

Arsenal, Lewis-Skelly'nin gelecek sezon takımın orta sahasında forma giymesinin zor bir ihtimal olabileceğinin farkında olduğu için onu satarak mali açıdan yararlanmayı düşünüyor.

İngiliz "Mirror" gazetesi ise Arsenal'in Manchester United ve Chelsea'ye Skelly'yi transfer etme fırsatını sunduğunu aktardı.

Geçen yaz henüz yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, 19 yaşındaki oyuncu artık hem Chelsea hem de Manchester United için transfer edilebilir konumda.

Kulüplerden herhangi birinin onu resmi olarak kadrosuna katmaya çalışıp çalışmayacağı hâlâ belirsizliğini korurken, son on iki ayda kendisiyle Old Trafford arasında güçlü bağlantılar söz konusu.

Teknik direktör Michael Carrick'in ekibi, yaz transfer döneminin kapanmasından önce bir orta saha oyuncusu ve bir sol bek transfer etmeyi amaçlıyor. Her iki mevkide de oynayabilen Lewis-Skelly ise kuşkusuz ideal bir takviye olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Arsenal'in, Chelsea'den gelecek cazip bir teklifi reddetmesi zor olacak. Zira sol bek mevkiinde Jorrel Hato ve Pep Chavarria ikilisinin bulunması nedeniyle, transferin gerçekleşmesi hâlinde teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde orta sahada düzenli olarak forma giymesi muhtemel görünüyor.