Brezilyalı Bruno Guimaraes'in Arsenal'e transferinin resmi olarak açıklanması, Londra kulübünün Newcastle United ile 75 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, resmi evraklarla ilgili idari işlemler nedeniyle ertelendi.

İspanyol "As" gazetesine göre, transferin tamamlanmasındaki gecikmenin nedeni, evrak işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili bürokratik sorunlardan kaynaklanıyor. Oyuncu, idari süreçlerin sonuçlanması ve transferin resmi olarak açıklanarak Arsenal'in yeni oyuncusu olarak takdim edilmesini beklerken, teknik direktör Mikel Arteta'nın takımıyla antrenmanlara zaten başlamış durumda.

Premier Lig şampiyonu, çarşamba günü Guimaraes'i 75 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak için Newcastle United ile nihai bir anlaşmaya varmıştı. Söz konusu bedelin tamamının 24 ay içinde ödenmesi, herhangi bir teşvik veya ek değişken içermemesi kararlaştırıldı.

Ancak gazete, cuma akşamı transfere ilişkin idari işlemler nedeniyle transferin tamamlanmasında bir aksaklık yaşandığını ortaya koydu. Arsenal ise resmi açıklama öncesinde bu detayları kısa süre içinde sonuçlandırmayı umuyor.

Raporda, Guimaraes'in cuma günü erken saatlerde Mikel Arteta'nın ekibiyle yeni sezon hazırlık döneminin ilk antrenman seansına katıldığı belirtildi.

Oyuncu, yeni teknik direktör Matias Jaissle'den ayrılma izni istemek için Newcastle United'ın İspanya'daki hazırlık kampına gelmiş, yeşil ışığı aldıktan sonra Arsenal'e katılım öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için Londra'ya gitmişti.

Arsenal başlangıçta 75 milyon sterlin değerinde bir teklif sunmuş, ancak transfer yapısının teşvikler ve değişkenler içermesi nedeniyle bu teklif reddedilmişti. Ardından Londra kulübü bedelin tamamını ödemeyi kabul edince Newcastle, etkili kaptanını satmaya razı oldu.

Olympique Lyon, Guimaraes'in Ocak 2022'de 40 milyon sterlin karşılığında Newcastle'a transferi sırasında Fransız kulübünün eklediği yeniden satış maddesi uyarınca 7 ila 8 milyon sterlin arasında bir meblağ elde edecek.

Newcastle United forması altında geçirdiği dört buçuk sezonda orta saha oyuncusu 195 maça çıkarak 31 gol kaydetti ve 32 asist yaptı.

Guimaraes, geçen sezon takımı İngiltere Profesyonel Kulüpler Ligi Kupası'nı kazanmaya taşıyarak Newcastle United'ın 70 yıla uzanan kupa hasretini sona erdiren kadronun temel unsurlarından biriydi.

Guimaraes'in ayrılışı, Newcastle United açısından çalkantılı geçen bir transfer dönemine yeni bir sayfa daha ekliyor. Kulüp bu dönemde Anthony Gordon ve Sandro Tonali'yi de satmış, teknik direktör Eddie Howe da ayrılmıştı.

Ayrıca takımı güçlendirmeye yönelik transferler de aksadı; Johan Manzambi ve Victor Munoz, sırasıyla Aston Villa ve Liverpool'a transfer olmayı tercih etti.