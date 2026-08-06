Arsenal, Newcastle United kaptanı Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmanın eşiğine gelmesinin ardından, Aston Villa'nın savunmacısı Ezri Konsa için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Premier Lig şampiyonu, şu ana kadar hem Christos Tzolis'i hem de Ilan Meslier'i kadrosuna kattı; ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Piero Hincapie'yi kalıcı olarak transfer etmelerine imkan tanıyan maddeyi de devreye soktular.

Newcastle ile süren uzun görüşmelerin ardından Arsenal'in Guimaraes'i kadrosuna katmak için nihayet anlaşmaya varmasıyla dördüncü bir transfer de kesinleşmeye yaklaşıyor.

Brezilyalı oyuncu Arsenal'deki sağlık kontrolünü hâlihazırda tamamladı ve teknik direktör Mikel Arteta'nın orta saha seçeneklerini güçlendirmesi bekleniyor.

Arsenal hâlâ daha fazla transfer arayışında ve Real Madrid'den Vinicius Junior'ı kadrosuna katarak dev bir transferi tamamlama umudunu koruyor.

Öte yandan, "Daily Mail" gazetesi, Arsenal'in İngiliz savunmacı Konsa için ikinci bir teklif sunmaya hazırlandığını, kulübün William Saliba'nın Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki maçı sırasında sırtından sakatlanmasının ardından savunmasını güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı.

Arsenal, yaz döneminin başlarında Konsa için ilk bir teklif sunmuştu, ancak bu teklifin Villa'nın 28 yaşındaki oyuncu için biçtiği 60 milyon sterlinlik değerin çok altında olduğu belirtildi.

Yine de Arsenal, stoper mevkisindeki bir numaralı hedefine ulaşma umudunu yitirmedi ve daha sonra bir teklif sunarak Villa'nın kararlılığını bir kez daha sınayabilir.

Unai Emery'nin takımı bu yaz zaten Morgan Rogers, Youri Tielemans ve Lucas Digne'in ayrılığına tanıklık etti; dolayısıyla Konsa'yı satmak için herhangi bir mali baskı altında değil.

Gazete, Aston Villa'nın ancak önce uygun bir alternatif bulması halinde Konsa'nın Emirates Stadyumu'na transferine izin vermeyi düşüneceğini belirtti.

Konsa, bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki sekiz maçının tümünde forma giydi; Üç Aslanlar üçüncülüğü elde ederek 1966'dan bu yana en iyi derecesine ulaştı.