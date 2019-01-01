Gürcistan - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Liglere verilen milli arada EURO 2020 Elemeleri heyecanı devam ediyor. Danimarka, D Grubu'ndaki rakibi Gürcistan'a konuk oluyor.
Grupta İrlanda Cumhuriyeti'nin arkasında 2. sırada bulunan Danimarka, Gürcistan karşısında alacağı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını indirmek istiyor.
Gruptaki tek galibiyetini Cebelitarık'a karşı alan Gürcistan ise İsviçre'nin ve Danimarka'nın puan tablosunda önüne geçmek istiyor.
Gürcistan - Danimarka maçı ne zaman?
Gürcistan - Danimarka karşılaşması, 8 Eylül Pazar günü Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak.
Gürcistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gruptaki ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Kritik karşılaşma, S Sport 2'den naklen ekranlara gelecek.
S Sport 2 kanalı Turkcell TV+ platformunda yer alıyor.