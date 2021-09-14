Güntekin Onay ve Acun Ilıcalı arasında Exxen tartışması

Sevilen ekran yüzünün Şampiyonlar Ligi'nin yayıncısı hakkında attığı tweet ikiliyi karşı karşıya getirdi.

Anlattığı maçlar ve sunduğu programlarla uzun yıllardır Türk futbolunun merkezinde yer alan Güntekin Onay, Avrupa kupalarının yayın haklarını alan Exxen'e üye olurken yaşadığı sorunu sosyal medyada dile getirdi.

Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. @exxentr 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor ! — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) September 14, 2021

Güntekin Onay karşılaştığı problem nedeniyle 19.45'te başlayan maçları izlemeyediğinden yakınırken, Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'dan kısa süre sonra konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı, beIN Sports'taki görevine atıfta bulunarak Güntekin Onay'a sitemde bulundu.

"Güntekin'e çok ciddi bozuldum. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum bir şey olduğu zaman? Çok şükür üye olmuş, kurbanı kestik."

Güntekin Onay ise daha sonra yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın meseleyi kişiselleştirmesine şaşırdığını belirterek, Exxen ile ilgili yaşadığı sorunun halledildiğini duyurdu.

"Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağolsunlar. Halloldu."

Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağolsunlar. Halloldu. — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) September 14, 2021

Açık kanal tartışması

Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamaların ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş-Dortmund maçının açık kanaldan yayınlanması yönünde çağrılar gelmişti. Acun Ilıcalı katıldığı yayında bu konuya da açıklık getirdi.

"Şimdi insanların istekleri olabilir. Bu konuda saygısızlık yapmayayım. Sergen Yalçın kötülük bilmeyen kötülük düşünmeyen ve bana göre de işinde geldiği yere biraz da geç gelmiş olan bir dostum. Sergen'in bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir istek."

"Destek var destek var yani. Ben de kafamdan geçirsem şu oyuncu oyuna girsin desem Sergen hayata geçirebilir mi? Şampiyonlar Ligi sayesinde BJK transfer aldı. Bu para nereden geldi? Yayın haklarından. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne verdiğimiz paralar zaten kulüplere gidiyor."

"Benim Fenerbahçe ve Galatasaray camiası ile de aram iyi. Şimdi BJK için bunu yapsak diğer kulüplerin taraftarı demez mi bizim maçlar nerede diye? Hadi bir maçı yayınladık! İkinci maç ne olacak? Öbür maç da ne olacak? Hocam Beşiktaşlı taraftarın mutlu olmasını istiyor. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Nasıl yardım edeyim?"

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