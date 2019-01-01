Güney Kıbrıs - Kazakistan maçı ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri I Grubu'nda Güney Kıbrıs ve Kazakistan karşı karşıya gelecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Güney Kıbrıs ve Kazakistan, I Grubu mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Güney Kıbrıs, grupta oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alırken Kazakistan ise 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Güney Kıbrıs - Kazakistan maçı ne zaman?

6 Eylül Cuma günü GSP Stadyumu'nda Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında oynanacak karşılaşmada Finlandiyalı hakem Mattias Gestranius düdük çalacak.

Güney Kıbrıs - Kazakistan maçı hangi kanalda?

TSİ 19:00'da başlayacak olan mücadele S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

I Grubu'nda son durum

I Grubu'nda 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Belçika'yı ise 9 puanla takip ediyor. Kazakistan ve İskoçya'nın 6 puanı bulunuyor. Güney Kıbrıs, 3 puanla 5. sırada. San Marino ise 0 puanla son sırada ve 4 maçta yediği 20 gole karşılık hiç gol atamadı.