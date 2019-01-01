Güney Kıbrıs - Kazakistan maçı ne zaman, hangi kanalda?
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Güney Kıbrıs ve Kazakistan, I Grubu mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
Güney Kıbrıs, grupta oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alırken Kazakistan ise 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Güney Kıbrıs - Kazakistan maçı ne zaman?
6 Eylül Cuma günü GSP Stadyumu'nda Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında oynanacak karşılaşmada Finlandiyalı hakem Mattias Gestranius düdük çalacak.
Güney Kıbrıs - Kazakistan maçı hangi kanalda?
TSİ 19:00'da başlayacak olan mücadele S Sport 2'den naklen yayınlanacak.
I Grubu'nda son durum
I Grubu'nda 12 puanla liderlik koltuğunda Belçika oturuyor. Belçika'yı ise 9 puanla Rusya takip ediyor. Kazakistan ve İskoçya'nın 6 puanı bulunuyor. Güney Kıbrıs, 3 puanla 5. sırada. San Marino ise 0 puanla son sırada ve 4 maçta yediği 20 gole karşılık hiç gol atamadı.