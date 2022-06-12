Bir dönem Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu vatandaşını Marsilya'da kalmaya ikna etmeyi amaçlıyor.

Matteo Guendouzi, Arsenal'dan ayrılıp Marsilya'ya imza atması için William Saliba'ya telkinde bulunacağını açıkladı.

Geçen yıl Ağustos ayında kiralık olarak Marsilya'ya giden Saliba, Fransa'da düzenli ilk 11 şansı bulmuştu.

21 yaşındali stoper Fransa Ligi'ni ikinci sırada bitiren ve Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final oynayan Marsilya adına 52 maça çıktı.

Guendouzi, Saliba hakkında ne söyledi?

Geçen yaz tıpkı Saliba gibi Arsenal'dan Marsilya'ya kiralanan Guendouzi, Temmuz ayında 11 milyon euro karşılığında Fransız ekibine transfer olacak.

Telefoot'a konuşan Guendouzi, Saliba'nın da Marsilya'da kalması için elinden geleni yapacağını belirtti.

"William'ın gönlünde Marsilya yatıyor. Gelecek sezon yeniden Marsilya'da oynayacağına eminim."

"Bizimle kalması için onu ikna etmeye çalışacağım."

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Saliba geleceği hakkında konuştu

Hafta başında bir demeç veren genç savunmacı, Arsenal'a dönüp Mikel Arteta'dan formayı kapmak için savaşmak istediğini açıklamıştı.

"Ben Arsenal'ın oyuncusuyum, iki yıl daha sözleşmem var. Sezon öncesi kampında Arsenal'da olacağım."

"Arsenal'da henüz maça çıkmadım, onlara neler yapabileceğimi göstermek, böyle büyük bir kulüp ve taraftarları için oynama şansını yakalamak istiyorum."

Guendouzi ve Saliba'nın Arsenal karnesi

Fas asıllı orta saha Matteo Guendouzi, Arsenal'a 2018'de Lorient takımından transfer oldu. İki sezonda Londra ekibinin formasını 81 kez giyen 23 yaşındaki oyuncu, ardından önce Hertha Berlin'e, ardından Marsilya'ya kiralandı.

Saint-Etienne altyapısından yetişen William Saliba ise 2019'da 30 milyon euro'ya transfer olduğu Arsenal'da henüz şans bulamadı.

Saliba'yı bonservisini alır almaz Saint-Etienne'e kiralayan Premier Lig ekibi, genç stoperi takip eden iki sezonda Nice'e ve Marsilya'ya gönderdi.