Arsenal forması giyen Guendouzi, Fenerbahçeli Mesut Özil’i idol olarak gördüğünü dile getirdi.

Bonservisi Arsenal’de bulunan Matteo Guendouzi, kulübüne dair değerlendirmelerde bulunurken Mesut Özil’den de övgüyle bahsetti. 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli Özil’i kendisine örnek aldığını açıkladı.

Ayrıca Guendouzi’nin adı, son zamanlarda Marsilya ile anılıyor. Fransız oyuncunun bir diğer Arsenalli Saliba ile Fransa’ya gideceği iddia ediliyor.

Genç oyuncudan Mesut Özil'e övgü

Bild’e konuşan Guendouzi, kariyerine dair düşüncelerini dile getirirken Mesut Özil’i de idol olarak gördüğünü söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, bu konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Mesut Özil benim için harika bir rol model. Onun başardıklarına ve ilk günden beri Arsenal’de yaptıklarına çok büyük saygı duyuyorum.”

“Mesut Özil’in inanılmaz bir top tekniği var. Topu ayağına aldığında yapabileceklerinin sınırı yok.”

“Bence Mesut özil, çok net bir şekilde en iyi Alman oyuncu ve Almanya futbolunun en büyük 10 numaralarından biri.”

“Arsenal’e transfer olduğumda Özil beni kanatları altına aldı ve bana çok yardım etti. Hertha Berlin’deyken de onunla sürekli iletişim halinde kaldık.”

Guendouzi’den Arsenal açıklamaları

Guendouzi, kulübü Arsenal’e dair düşüncelerini de açıkladı: “Çocukken sürekli Arsenal’de oynamayı hayal ederdim ve kariyerimin henüz başında da bunu başardım. Ama Arsenal’in son 25 yılda ilk kez Avrupa Kupalarında mücadele edemeyecek olması beni çok üzüyor.”

“Arsenal, Avrupa’nın büyük kulüplerinden biri ve Arsenal’in her sene Şampiyonlar Ligi’nde oynaması gerekir. Geçen sezon kulüpte değildim dolayısıyla bu başarısızlığın nereden kaynaklandığından emin değilim.”

“Kulübün şu anki durumu hakkında endişe duyuyorum çünkü Arsenal her zaman zirvede olmayı hak ediyor. Fakat ne olursa olsun büyük bir Arsenal taraftarı olmaya devam edeceğim.”

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