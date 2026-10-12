Suudi Arabistan ekibi Hilal, yarın Salı günü Doha'daki Hamad bin Jassim Stadı'nda AFC Elit Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları kapsamında oynayacağı Sadd karşılaşmasına saatler kala önemli bir moral desteği aldı.

Teknik direktör Simone Inzaghi, takımının Katar ekibi Sadd karşısında galip gelerek üç puanı hanesine yazdırmasını ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki "Batı Bölgesi Kulüpleri" grubunda 6 puana ulaşmasını hedefliyor.

"Okaz" gazetesine göre, Hilal'in yıldızı Sergej Savić yarın Katar ekibi Sadd karşısında takımıyla birlikte sahaya dönüyor. Oyuncu, rehabilitasyon programını tamamladıktan sonra bugün Pazar günü takımın toplu antrenmanına katıldı.

Salem El Devsari ise Majidiyah Spor Merkezi'nde tedavi ve rehabilitasyon programını sürdürdü. Sağ bek Hamad el-Yami ise son antrenmanın ilk bölümüne katıldı.