"Güçlü kal": Ronaldo tarihi rekabeti bir kenara bırakıp Messi'ye dokunaklı sözlerle başsağlığı diledi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın ve Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, tarihi rakibi Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye, babası 68 yaşındaki Jorge Messi'nin vefatının ardından bir destek ve taziye mesajı gönderdi. Bu insani jest, futbol tarihinin en önemli iki yıldızı arasındaki uzun rekabetin ötesine geçti.

Jorge Messi, hastalıkla verdiği uzun bir mücadelenin ardından geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ise "Instagram" üzerinden yayınladığı dokunaklı bir mesajda babasını kaybetmesinden ve babasının hem hayatında hem de futbol kariyerinde oynadığı büyük rolden söz etti.

Ronalso, zorlu anlarında Messi'nin yanında

Ronaldo ve Messi arasında dünya futbolunun zirvesi için verilen yıllar süren çetin rekabete rağmen Portekizli yıldız, bu zor anda rakibinin yanında yer almaya özen gösterdi.

Ronaldo, Messi'nin mesajına kısa ama büyük bir destek taşıyan sözlerle karşılık verdi: "Bu zor anında sana ve sevdiklerine kocaman bir sarılış Leo. Güçlü kal."

instagram

Ronaldo'nun mesajı, yıllarca oyunun tarihindeki en ünlü bireysel rekabetlerden birinde onları bir araya getiren sahadaki mücadelenin, yeşil dikdörtgenin dışındaki insani yönü ortadan kaldırmadığını teyit ediyor.

Messi babasının ardından dokunaklı sözler söyledi

Messi, babasının vefatının ardından yaşadığı büyük acıyı, onun yokluğunu kabullenmenin ve onunla bir daha konuşamayacak olmanın ne kadar zor olduğunu dile getirdiği uzun bir mesajda ifade etmişti.

Arjantinli yıldız şunları söyledi: "Baba, gittiğine hâlâ inanamıyorum. Yıkılmıyorum, ya da daha doğrusu, yıkılmak istemiyorum."

Şöyle devam etti: "Seni bir daha göremeyeceğimi, artık birlikte konuşamayacağımızı hayal etmek benim için çok zor. Acı çektiğini biliyordum ve belki bu senin için en iyisiydi, ama çok erken gittin. Birlikte keyfini çıkaracağımız daha çok şey vardı."

Messi, babasının bir dileğini hatırlatarak devam etti: "Bana son Dünya Kupası'nda oynamamı çok istemiştin ve turnuvanın başlamasından hemen önceki günlerde durumun ciddi şekilde kötüleşmeye başladı."

"Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum"

Messi, babasının vefatının hayatında bıraktığı boşluğun büyüklüğünü şu sözlerle dile getirdi: "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum ve nasıl devam edeceğimi de bilmiyorum."

Şunları ekledi: "Sadece futbol oynuyordum ve şimdi bunu daha uzun süre yapmaya devam edip etmeyeceğim konusunda pek çok şüphem var."

Arjantin'in kaptanı, babasının en başından beri yanında oynadığı rolü hatırlatarak dokunaklı bir mesajda şöyle sordu: "Yolculuğu birlikte tamamlayabilelim diye biraz daha neden dayanamadın?"

Babası: en başından beri yol arkadaşı

Messi, hayatı boyunca babasıyla son derece güçlü bir bağ kurdu. Jorge, Newell's Old Boys'taki başlangıcından dünya futbolunun zirvesine ulaşmasına kadar kariyerinin çeşitli aşamalarında yanındaydı.

Jorge, Arjantinli yıldızın yalnızca babası değildi; kariyerinin yönetiminde de temel bir rol oynadı. Onun menajeriydi ve futbol kararlarında ona eşlik eden en önemli kişilerden biriydi. Ayrıca Messi'nin ismiyle bağlantılı ticari yönlerin yönetiminde de önemli bir role sahipti.

Messi, mesajında babasının mutluluğunun ailesini iyi görmesine, özellikle de kendisini futbol oynarken izlemesine bağlı olduğunu, bunun ise çocukluğundan futbol şöhretinin zirvesine ulaşmasına kadar onunla birlikte olan bir alışkanlık olduğunu belirtmişti.

Bu hüzünlü anda, Messi ile Ronaldo arasındaki rekabet havası kayboldu ve yerini futbolun en büyük yıldızlarından birinden tarihi rakibine gönderilen insani bir mesaj aldı. Bu mesaj, taziyenin sahaların sınırlarını aştığını ona teyit etti.

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