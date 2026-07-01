Güçlü kadrosuyla... Ken, İngiltere'yi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin hırslı takımıyla karşılaşmaya götürüyor

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı riskli bir maçla eleme turlarına başlıyor.

"Üç Aslanlar"ın teknik direktörü Thomas Tuchel, turu geçmeyi garantilemek ve 1966'dan beri kazanamadıkları şampiyonluk hayalini bozabilecek herhangi bir Afrika sürprizini önlemek amacıyla hücum ağırlıklı bir kadro açıkladı.

İngiltere milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Jordan Pickford.

Defans: Ezri Konsa - Nico Aurieli - Mark Joy - Jed Spence.

Orta saha: Declan Rice - Elliot Anderson - Jude Bellingham.

Forvet: Harry Kane - Marcus Rashford - Noni Madueke.

Buna karşılık, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Lionel Mpasi.

Savunma: Aaron Wan-Bissaka - Axel Tuanzebe - Chancel Mbemba - Arthur Masuaku.

Orta saha: Ngalail Mokau - Nathaniel Mboko - Samuel Motusami - Noah Sadik.

Forvet: Brian Sibenja - Yuan Wisa.