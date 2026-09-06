Güçlü jest: Barcelona yıldızı, farklı galibiyetin ardından Valencia taraftarlarına seslendi

Aynı zamanda son şampiyon, bu hafta sonu Real Madrid'in Real Betis karşısındaki puan kaybını da değerlendirerek Valencia deplasmanında 5-0'lık (2-0) galibiyet aldı.

Rekor transfer Rodri'nin ilk 11'deki ilk maçında, oyun iştahı yüksek Barcelona'da birden fazla yıldız çok iyi bir gün geçirdi. Lamine Yamal iki gol attı, oyuna sonradan giren Dani Olmo iki asist yaptı, Fermin hem ağları havalandırdı hem de iki asist üretti. Buna ek olarak Raphinha ve Pedri de birer gol kaydetti.

En büyük alkışı ise Pedri aldı. 23 yaşındaki oyuncu o kadar etkileyici oynadı ki, Valencia'daki ev sahibi taraftarlar onu alkışlar ve tezahüratlarla onurlandırdı.

Pedri teşekkür etti: "Onlara en iyisini diliyorum"

"Mestalla'daki taraftarların, Valencia'nın zor durumuna rağmen beni alkışlaması mı? Herkese teşekkür etmem gerekiyor" diyen Pedri, maçın ardından gazetecilere konuştu. "Rakip takımın taraftarlarının sizi kutlaması her zaman güzel bir şeydir ve sezon için onlara en iyisini diliyorum."

Valencia'nın eski büyük kulübünün desteğe fazlasıyla ihtiyacı var. Dört maçın ardından altı kez İspanya şampiyonu olan ve 2000 ile 2001'de Şampiyonlar Ligi finali oynayan ekip, İspanya'da sadece bir puan ve bir golle ligin son sırasında yer alıyor.