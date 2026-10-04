Virgil van Dijk, pazar akşamı Hollanda Milli Takımı formasıyla 100. maçına çıkıyor. Kaptan, kendisi için son derece alışılmadık bir pozisyonda oynuyor: sürpriz partneri Teun Koopmeiners’ın yanında sağ stoper olarak. Theo Janssen, Liverpool’un tecrübeli isminin (35) sağ tarafta kendisini rahatsız hissedip hissetmeyeceğini merak ediyor.

Teknik direktör Xavi Hernández, sol stoper olarak Koopmeiners’ı tercih ediyor. Juventuslu sol ayaklı oyuncu, uzun süren kasık sakatlığının ardından dönüşünde temkinli davranılan Jurriën Timber’ın yerine görev yapıyor.

Koopmeiners’a yer açmak için Van Dijk sağ tarafa kayıyor. “Bu çok şaşırtıcı” diye söze başladı Janssen. “Özellikle de Virgil uzun süredir solda oynamak istediğini belirtirken. Sol tarafa yatkın bir oyuncu.”

“Bu yüzden bunu nasıl yapacağını ve o pozisyonda kendisini rahatsız hissedip hissetmeyeceğini merak ediyorum.” Sunucu Sjoerd van Ramshorst, Van Dijk’ın Hollanda Milli Takımı’nda en son dokuz yıl önce, Liverpool’da ise sekiz yıl önce sağ stoper oynadığını hatırlatıyor. “Bence bu yeterince şey anlatıyor” diye yanıt verdi Janssen.

“Bu onun pozisyonu değil, kendisi de bunu söylüyor. Bugün nasıl oynayacağını merak ediyorum” diyen Janssen’in ardından Xavi daha sonra bu tercihi açıkladı. “İlk görüşmemizde ona, belki de kendisini adapte etmesi gerekeceğini anlattım.”

“O kaptan, lider. Takım için kesinlikle adapte olacaktır. Hele ki bugün, 100. milli maçına çıktığı günde” diyen Xavi, ardından Koopmeiners’a değindi. “Stoper olarak oynuyor, çünkü çok iyi bir oyun kurulumuna ihtiyaç duyacağımızı düşünüyoruz.”

“Boştaki oyuncuyu bulmakta iyi ve oyunun yönünü değiştirebilir. Pas kalitesi ve oyun kurulumunda çok iyi. Daha iyi hücum etmek ve savunmak istiyoruz, bunun için de Koop uygun” diyerek sözlerini tamamladı Xavi.

Hollanda kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.

Sırbistan kadrosu: V. Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic.



