Harry Kane, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kazanmak için gereken her şeye sahip olduğunu söyleyerek Avrupa futboluna iddialı bir mesaj verdi. İngiltere kaptanı, geçen sezon turnuvaya üzücü bir şekilde veda eden Alman devinin Avrupa'daki şampiyonluk hasretini bitirmeye hazır olduğuna inanıyor.

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Avrupa'da kupa kazanmak birincil hedef

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Kane ve Bayern Münih'teki takım arkadaşlarının başlıca hedefi hâline geldi. Kulüp futbolunun en prestijli kupasını birkaç yıldır kazanamayan Alman devinin Avrupa futbolunun zirvesine dönmeye yönelik ortak hedefini İngiliz forvet kamuoyuna açıkladı . Bayern Münih çapındaki bir kulüp için turnuvayı kazanmadan geçen altı yıl, fazlasıyla uzun görülüyor.

Kadronun mevcut durumunu değerlendiren Kane, Allianz Arena'da bir araya gelen oyunculara büyük güven duyduğunu dile getirdi. Forvet, soyunma odasındaki deneyim ve yetenek birleşiminin onları Avrupa'daki her takıma karşı rekabet edebilecek düzeye taşıdığından emin. "Şampiyonlar Ligi, benim ve takım için büyük bir hedef. İnanılmaz oyunculardan oluşan güçlü bir kadromuz var" diyen Kane, bu ifadeleri Fransız haber sitesi Foot Mercato'ya verdiği röportajda kullandı.

PSG karşısındaki yenilgiden ders çıkarmak

Geçen sezon yaşanan vedanın hatırası, 33 yaşındaki oyuncunun zihninde hâlâ taze. Bayern Münih, 2025-26 sezonunda yarı finale yükseldi ancak Paris Saint-Germain'e toplamda 6-5'lik skorla az farkla elendi. Bulinews'un aktardığına göre Kane, finale kıl payı kala elenmenin yarattığı hayal kırıklığına rağmen kendilerini saf dışı bırakan rakibine saygı duyuyor.

Kane, Avrupa'daki o heyecan dolu eşleşmeyi anarken "Geçen sezon PSG'ye karşı oynadığımız maçlar çılgıncaydı, sonuç inanılmaz derecede başa baştı. Kupayı üst üste iki kez kazanan takıma elenmek utanılacak bir şey değildi" dedi. Forvet, yüksek baskı altında oynanan bu karşılaşmaların kadroya paha biçilmez bir deneyim kazandırdığına ve bu deneyimin bu kez eleme turlarında işlerine yarayacağına inanıyor. Takım, yenilgiye takılıp kalmak yerine onu Avrupa'daki mevcut mücadelesinde motivasyon kaynağı olarak kullanıyor.

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Vincent Kompany'nin etkisi

Kane, Bayern Münih'in Avrupa'da zafere ulaşmak için gereken taktik uyumu sonunda yakaladığına inanıyor ve teknik direktörlük görevindeki istikrarı en önemli kozları olarak görüyor. Vincent Kompany'nin Allianz Arena'daki üçüncü sezonuna girmesiyle Belçikalı teknik direktörün futbol anlayışı kadroya iyice yerleşti. İngiltere kaptanına göre teknik ekip ile soyunma odası arasındaki bu kesintisiz devamlılık, Avrupa'nın güçlü takımlarını yenmek için gereken belirleyici avantaj.

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Kane, "Teknik direktör ve takımla bir yıl daha geçirmek daha da güçlenmemize yardımcı oluyor. Bu sezona, kendimize bunun bizim yılımız olması gerektiğini söyleyerek başladık" diye konuştu.

Şampiyonluk için kararlı mücadele

Turnuvanın belirleyici aşaması yaklaşırken Bayern Münih cephesinin mesajı net: Kupadan başka hiçbir sonuç yeterli olmayacak. Kane, sezon sonunda kupayı kaldırmak için kadronun her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu açıkça belirtti. Artık odak noktası yalnızca mücadele etmek değil, en çekişmeli maçları kazanmak için gereken küçük farkları yaratmak.

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Kane, kulübün tek hedefine yeniden vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu başarmanın bir yolunu bulmalıyız. Turları geçmemizi sağlayacak o küçük fazlalığı bulmalı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Asıl hedefimiz bu."