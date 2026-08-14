Said El Mala'nın gerçekleşmeyen BVB transferinin artıları

Jochen Tittmar'dan

Borussia Dortmund, Said El Mala transferinden haftalar süren zorlu görüşmeler ve reddedilen birçok teklifin ardından çekilerek net bir mesaj verdi. Sportif ve mali açıdan bakıldığında, bu pokerin bilinçli şekilde sonlandırılması doğru bir adımdı.

Kimse El Mala'nın yeteneğini inkâr etmiyor. Genç oyuncu, 1. FC Köln'deki ilk sezonunda 13 gol ve beş asistle güçlü bir performans sergiledi. Buna rağmen tablo net: Profesyonel futbolda yalnızca tek bir başarılı sezon söz konusu. Avrupa kupalarında yer almadan, üç günde bir oynanan maç temposunu düzenli olarak yaşamadan.

BVB, tarihinde yeni bir transfer için şimdiye kadar zaten pek 30 milyon euronun üzerinde ödeme yapmadı. Şimdi ise uluslararası tecrübesi olmayan 19 yaşındaki bir oyuncu için bonuslar dahil 50 milyon euronun çok üzerinde bir bedel ödemek düpedüz sorumsuzluk olurdu. Bu kadar yüksek bir meblağın oyuncu üzerinde bir anda yaratacağı büyük baskıdan ise bağımsız olarak.

BVB geçmişte zaman zaman zorlu pazarlıklarda yönlendirildiği yönünde eleştiriliyordu. Bu nedenle yönetimin kararlı tavrı doğru yolda atılmış bir adım niteliğinde. Borussia, kendisi için net bir acı eşiği belirleyip bunu da uygulayarak transfer piyasasına açık bir mesaj gönderiyor: Dortmund'a baskı yapılamaz. Bu dik duruş, ideal senaryoda gelecekteki transfer dönemleri için kulübün pazarlık pozisyonunu güçlendirir.

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BVB şimdi birden fazla kadro eksiğini kapatabilir

Bu seviyedeki bir rekor bonservis ayrıca elde kalan bütçeyi de ciddi şekilde zorlardı. Elbette şu anda zaman baskısı var, plan ya da plan B'lerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Buna rağmen artık daha geniş bir hareket alanı bulunuyor ve tasarruf edilen para birkaç farklı ihtiyaca dağıtılabiliyor. Sonuçta kadronun hâlâ birçok mevkide derinliğe ve kaliteye ihtiyacı var.

Çünkü El Mala'nın yerine hızlı ve adam eksiltebilen bir kanat oyuncusu almakla iş bitmiyor: Dortmund'un özellikle hâlâ acil olarak oyun kurabilen, ikili mücadele gücü yüksek, stratejik bir 6 numaraya ve Yan Couto'nun ayrılığı sonrası bir sağ beke ihtiyacı var.

El Mala'dan vazgeçilmesi bazı BVB taraftarlarına ilk bakışta acı verebilir, ancak aynı zamanda mali sağduyunun da bir zaferi. BVB duruş sergiliyor, mali dengesini koruyor ve doğru anda frene basıyor.

Said El Mala'nın gerçekleşmeyen BVB transferinin eksileri

Tim Ursinus'tan

Elbette BVB'nin, 1. FC Köln'ün korkunç taleplerinden bir noktada bıkması anlaşılabilir. Ancak Borussia Dortmund aynı zamanda çok büyük bir fırsatı da kaçırıyor. Muhtemelen gelecek vaat eden Alman milli oyuncusunu bu kadar "uygun" bir bedelle alma fırsatı bir daha bu şekilde ortaya çıkmayacak.

Said El Mala'nın potansiyeli tartışmasız, dünya klası seviyesine çıkması onun için mümkün görünüyor. Köln'de kalması halinde piyasa değerinin düşmesi ise Ren ekibinin küme düşmesi ihtimali dışında fazlasıyla düşük bir olasılık.

Ayrıca teknik direktör Rene Wagner yönetiminde yeteneklerini kanıtlamak için daha da fazla fırsat bulacak. El Mala, hocanın gözünde çok büyük bir değere sahip ve net bir fark yaratan oyuncu olarak ilk 11 garantisine sahip olması bekleniyor. Bu, Lukas Kwasniok ile yolların ayrılmasının hemen ardından da hissediliyordu.

Dolayısıyla BVB, işin sonunda anlaşmanın bozulmasına neden olan o birkaç milyon euro daha fazla verebilirdi. İki kulübün talepleri artık birbirinden çok uzak olamazdı. Kaldı ki Borussia'nın 19 yaşındaki oyuncunun kalitesine tam anlamıyla ikna olduğu da açıktı.

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BVB, Said El Mala'yı büyük ihtimalle kârla satabilirdi

Aksi takdirde Lars Ricken ve beraberindekiler bu kadar ısrarcı olmaz, bu kadar çok müzakere turuna girmezdi. Bununla birlikte, böylesi bir mesaj transferiyle - ki o çok yetenekli kanat oyuncusunun transferi şüphesiz böyle olurdu - yeni boyutlara ulaşma ve doğrudan rakiplere mesaj verme ihtimali de ortadan kalktı.

Ayrıca El Mala'nın Dortmund'un bir sonraki büyük satış yıldızı olması da oldukça mümkündü. Günümüz futbolunda, yeniden satışı halinde Ousmane Dembele, Erling Haaland ya da Jude Bellingham seviyelerindeki rakamlara ulaşması ütopik görünmüyor. Premier League'den Brentford gibi bazı orta sınıf kulüplerin daha şimdiden kapısını çalması da tesadüf değil. El Mala'nın Ada'da şimdiden bir piyasası var.

El Mala sağlıklı kaldığı sürece bunun değişmesi beklenmez. Sonuçta onun çekici oyun tarzı ve şimdiden belirginleşen gol vuruşlarındaki soğukkanlılığı, aşırı zengin kulüp sahiplerinin cüzdanlarını sonuna kadar açtırmaya yetecek kadar gösteri vadediyor. BVB ise şimdi tüm bunların ne kadarının mümkün olabileceğini muhtemelen hiç öğrenemeyecek.