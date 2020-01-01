Guardiola'nın Real Madrid taktiği, kendi oyuncularını bile şaşırttı

Real Madrid maçında 4-3-3 dizilişinden vazgeçen Pep Guardiola, topu rakibe bırakmayı tercih ettiği taktiğiyle kendi oyuncularını bile şaşırttı.

, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı tüm takımlarda ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişini tercih eden Guardiola, Real Madrid deplasmanında sürpriz bir 4-4-2 formasyonunu tercih etti. Fernandinho, Raheem Sterling ve Sergio Agüero'yu yedek soyunduran deneyimli teknik adam, Gabriel Jesus'u sol kanatta kullanırken hücum hattında Kevin de Bruyne ve Bernardo Silva'yı kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı grup maçlarının tamamında topla rakiplerinden daha fazla oynayan ve maç başına yüzde 64.5'lik topa sahip olma oranı yakalayan İngiliz ekibi, Santiago Bernabeu'da bu alışkanlığından da vazgeçti. City, İspanyol devi karşısında oyunun büyük bölümünde topu rakibe bırakmayı tercih ederken bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topa en az sahip olduğu maçı oynadı.(%51)

Daha fazla takım

Suskun geçen maçın 60. dakikasında Kyle Walker'ın büyük hatasıyla kalesinde golü gören Manchester City, 78. dakikada Gabriel Jesus ile skoru eşitlerken 83. dakikada De Bruyne'nin penaltı golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

"Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk"

Zorlu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Kevin De Bruyne, Menajer Pep Guardiola'nın taktiklerine takım olarak şaşırdıklarını söyledi;

"Bence yıllardır Pep ile birlikte çalışan oyuncular bile şaşırdı. Maç başlayana kadar gerçekten ne yapmamız gerektiğini bilmiyorlardı. Bu bizim için iyi bir başlangıç oldu. Şimdi Aston Villa ile oynayacağımız Carabao Cup finaline odaklanmalı ve sonrasında rövanş maçına hazır olmalıyız."

"Hiçbir şey kazanmadık"

Taktiksel değişikliğinin ödülünü 2-1'lik galibiyetle alan Pep Guardiola ise skordan ve oyundan memnun olduğunu söylese de temkinli olmaktan vazgeçmedi:

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"Kazandığımız için mutluyum ama oynadığımız oyun da beni çok mutlu etti. Ancak hiçbir şey bitmedi, Real Madrid bu durumu tersine çevirebilecek güçte bir takım. Kazanmak tatmin edici fakat hiçbir şey bitmiş değil. İyi bir oyun sergileyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Nerede oynarsak oynayalım, bugünkü gibi mücadele etmeliyiz."

Deneyimli teknik adam, UEFA'nın Manchester City'ye vermiş olduğu iki yıllık cezayla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Saha dışındaki şeyleri kontrol edemiyoruz. Oyuncular bunu biliyor ve hem kendileri hem de taraftarlar için mücadele ediyor. Kulübümüz için kolay değil ancak daha önceden söylediğim gibi bu konuda rahatım. Umuyorum ki yönetim ve avukatlarımız, UEFA'yı yanlış bir şeyler yapmadığımıza ikna edecek."