Guardiola'nın Mahrez üzüntüsü: "Üzgünüm, çok iyi çalışıyor"

İspanyol teknik adam, aralık ayındaki Southampton maçından bu yana ilk 11'e giremeyen Riyad Mahrez'in durumu hakkında konuştu.

Riyad Mahrez, yaz transfer döneminde 60 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olmuş ve kulüp transfer rekorunu kırmıştı.

Cezayirli oyuncu sezon başında kendine kadroda yer bulabilse de, Noel döneminden bu yana takıma girmekte zorlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, kupa maçlarında kadroya girebilen ancak ligde yeterli süre alamadığını düşünen Mahrez, bu durumdan memnun değil.

Mahrez hakkındaki sorulara düzenlediği basın toplantısında cevap veren City teknik direktörü Pep Guardiola, "Mahrez'in oynamama sebebi var. Bu sebep benim. Mahrez kesinlikle bu durumdan sorumlu değil ve sorumlu hissetmemeli." cümlelerini kullandı.

Cezayirli yıldızı daha çok oynatamadığı için üzgün olduğunu belirten Pep, "Üzgünüm çünkü Riyad çok iyi çalışıyor ve çok yetenekli bir oyuncu. Öte yandan da rotasyonumuz kalabalık; Sane de son maçlarda oynayamadı. Başka çok iyi oyuncularımız var. Örneğin Bernardo Silva ve Raheem Sterling çok formdalar. Bu sebeple üzülmesi için neden yok." dedi ve ekledi:

"Kendisinden son derece memnunuz ama ben ona yeterince iyi davranmadım. Hakettiği dakikaları veremediğim için üzgünüm. Ona daha çok dakika verseydim, Mahrez de en üst seviyede oynayabilecek kapasitede."

İspanyol teknik adam sözlerini, "Riyad'ın kalitesinden şüphem yok. Sadece işini yapmaya devam etmeli ve çok şikayet etmemeli. Onun zamanı da geliyor. Zamanı gelince de çok iyi oynayacağına eminim." diye tamamladı.

Cezayirli oyuncu, Manchester City formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 10 asist üretti.