Guardiola'nın kızı Maria, Tottenham'ın yıldızıyla beraber!

2000 doğumlu Maria Guardiola, İngiliz basınının iddiasına göre Tottenham'ın yıldızıyla büyük bir aşk yaşıyor.

Premier Lig'de lider Chelsea'nin iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Manchester City'de Katalan teknik direktör Pep Guardiola kulüpteki altıncı sezonunu geçirirken, kızı Maria da Ada'ya bir hayli ısındı. İngiliz basınının iddiasına göre dünyaca ünlü teknik direktörün 25 yaşındaki kızı Maria, Tottenham'dan Dele Alli ile birlikte.

EXCLUSIVE Dele Alli, 25, and Pep Guardiola's daughter Maria, 20, leave Starbucks - Daily Mail https://t.co/M1DbamUpTH pic.twitter.com/nVpqyL79GK — SPORTARUCE™ (@sportaruce) October 5, 2021

Mayıs 2021'de The Sun'da yayımlanan haberde çiftin bir eğlence mekanında DJ kabini önünde etraftaki insanları umursamadan öpüştüğü belirtilirken, bu haber dört ay sonra doğrulandı. Daily Mail'de yer alan haberde Novikov'da yemek yiyen ve Starbucks'ta kahve içen çiftin bazı özel fotoğrafları yayımlandı.

Beş yıllık ilişkisi sona ermişti

Dele Alli beş yıldır birlikte olduğu Ruby Mae ile Şubat 2021'de ayrılmış ve sonrasında magazin basınının yoğun takibine rağmen ciddi bir ilişki yaşamamıştı. İngiliz basınının iddiasına göre yıldız futbolcu Mae ile ilişkisinin ardından sadece flört uygulamaları aracılığıyla kısa süreli ilişkiler yaşamayı tercih etmişti.

Jose Mourinho yönetiminde gözden düşen ve geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 15 maçta şans bulan Alli, bu sezon Tottenham ile altı Premier Lig maçına ilk 11'de başlarken, bir gol attı. Kariyerinin en iyi dönemini 2016-2017 sezonunda geçiren İngiliz oyuncu, Premier Lig'de sezonu 37 maçta 18 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.

25 yaşındaki oyuncu düşen formu nedeniyle İngiltere'nin EURO 2020 kadrosunun da dışında kalmıştı.

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