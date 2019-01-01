Guardiola'dan yoğun fikstür isyanı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligdeki yoğun fikstür hakkında eleştirilerde bulundu.

Premier Lig'de son dönemde birçok takımın teknik direktörü sıkışık fikstür hakkında görüşlerini dile getirdi ve şikayetlerde bulundu. Bu kervana son katılan isim ise Pep Guardiola oldu.

Wolverhampton'a 3-2 mağlup olduktan 2 gün sonra Sheffield United ile karşılaşacak olan Guardiola, Premier Lig yetkililerinin bu durumu çözüme kavuşturup kavuşturmayacağı sorulduğunda şöyle söyledi:

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"Bu konu hakkında hiç güvenim yok. Onların umrunda değil. İlk sezonumda da durum aynıydı. Anfield'da oynadıktan 2 gün sonra evimizde ile karşılaştık. Benim sözlerim hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Jose Mourinho ve Jürgen Klopp da aynılarını söyledi. Her sezon aynı. Fikstüre televizyon karar veriyor ve biz de buna ayak uydurmak zorundayız."

"Oyuncularımın formunu değerlendirmeli ve onların nasıl hissettiklerini gözetmeliyim. Rotasyona gitmek zorundayız. Oyuncularım nasıl toparlayacak bilmiyorum, göreceğiz."

2 sezon üst üste şampiyonluğun ardından bu sezon aynı çizgiyi koruyamayan , 19 hafta sonunda 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda çıtayı bir hayli yükseğe koyan takımının bu sezonki durumunu değerlendiren Guardiola, "Kulüp farklı hocalar ve oyuncularla harika ilerlemeler kaydetti ve bunu korudu. 10 yıl içinde 4 Premier Lig şampiyonluğu hiç de fena sayılmaz. Son 2 sezondur muhteşemdik. Ancak bu sezon önceki iki sezondan daha fazla maç kaybettik. Bunları analiz etmeli ve ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.