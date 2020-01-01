Guardiola'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Oyuncularım orada olmayı hak ediyor"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ettiğini dile getirdi.

, karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası Premier Lig'de bitime üç hafta kala ikinciliği garantiledi.

Ancak Gök Maviler, UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilmişti.

Haberin devamı aşağıda

Guardiola, Brighton mücadelesi sonrası Sky Sports'a yaptığı açıklamada, karşılaşmayı değerlendirirken, oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ettiklerini söyledi:

Daha fazla takım

"Şu an iyi bir seviyedeyiz ve hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarımızı oynamaya hazırız. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Bu oyuncular, son altı yedi yıl içinde bunu başarmaya devam etti. Şimdi sahada kazandık ve umarım pazartesi günü UEFA da oyuncularımın gelecek sezon Devler Ligi'nde oynamasına izin verir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyorlar."

Manchester City, UEFA tarafından verilen karara itiraz etmek için önümüzdeki günlerde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) savunma yapacak.