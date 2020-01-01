Guardiola'dan fikstür eleştirisi! "Bir yılı 400 gün yapın"

Guardiola, Premier Lig'in halihazırda sıkışık bir takvimi olduğunu söylerken, programı gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Teknik Direktörü Pep Guardiola, sıkışık maç programından yakındı.

Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimine dört maç daha eklenmesi durumunu görüşürken, İspanyol teknik adam bu konuya karşı çıktı.

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Guardiola, Premier Lig ekiplerinin halihazırda çok fazla maç oynadığını ve bu programa yetişebilmek için bir yılın neredeyse 400 gün olması gerektiğini söyledi:

"Sanırım tek çözüm bir yılı 400 ya da 500 güne tamamlamak. Sonrasında başka bir turnuva için konuşabiliriz. Belki UEFA ve FIFA bu konuyu konuşabilir. Bir yıl içinde yalnızca birkaç günümüz olması problem yaratıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının artması, İngiltere Lig Kupası için sorun yaratacaktır. Tüm turnuvaları ortadan kaldırın. Böylece daha az maç olur. Daha az oyun, turnuva ve takım. Daha fazla kalite. İnsanlar eğlenmeye başlayacak. Tiyatroya, sinemaya, restoranlara gidecekler."

Guardiola, maç fikstürünün yoğunluğundan dolayı yaşanan sakatlıkların arttığını dile getirirken, " ve İspanya'da buradan daha az maç oynanıyor. Lig araları da var. 'da 20 takım değil 18 takım var. Ve bir lig kupası oynuyorlar, iki değil. Aramızda büyük bir fark var. Bunları sadece oyuncuları korumak için söylüyorum. Onlar da izleyenler de daha çok zevk alacak. İnsanlar futbol olmadan yaşayamayacaklarını söylüyorlar ancak yaşayabilirler" şeklinde konuştu.