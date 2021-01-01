Pep Guardiola'dan FIFA ve UEFA'ya eleştiri: Bir yılı 400 gün yapabilirler

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla birlikte artacak olan maç takvimi hakkında konuştu.

Lig Kupası finalinde Tottenham ile karşılaşacak olan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı, finalde iyi bir oyun ile kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.

Pep Guardiola neler söyledi?

Guardiola, UEFA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla birlikte artacak maç sayısını eleştirdi.

"UEFA ve FIFA'dan yılı uzatmalarını istemeliyiz, belki de bir yıl 400 gün olabilir. Böylece buna bir çözüm bulabilirler.

"Şampiyonlar Ligi formatı konusunda uzman değilim. Her zaman tüm yöneticilerden maç takvimini küçültmelerini talep ediyoruz. Onlar da sürekli tam tersini yapıyor. Bu onların işi. Buna karar verdiler.

"Benim işim bu kulübe yardımcı olmak, daha iyi oyun oynamayı sağlamak ve mümkün olduğunda çok kupalar kazanmak.

"Mesela, tiyatrodaki bir aktör ya da aktris, günde üç kez oyun sergiliyor. Bundan zevk almıyorlar. Günde bir kez sahneye çıkıp iyi bir performans sergilemeyi seviyorlar, ama günde üç kez çok fazla."

Manchester City bu sezon ne yaptı?

Premier Lig'de 33 haftada, 24 galibiyet, beş beraberlik ve dört mağlubiyet alan Manchester City, 77 puanla zirvede yer alıyor. City'nin en yakın takipçisi Manchester United ile arasında 11 puan fark var.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen İngiliz ekibi, geçen yıl kupayı finalde kaybeden PSG ile karşılaşacak. İlk maç 28 Nisan'da Paris'te oynanacak.