Manchester City tarihinin dönüm noktası sayılacak bir anda, efsane geri dönmeye karar verdi; Pep Guardiola gemisinin uzaktan batmasını izlemeye dayanamadı ve Paris Saint-Germain karşısındaki kritik mücadeleden saatler önce, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen mahkûmiyet kararına karşı Citizens'ın kamuoyu önündeki yanıt kampanyasına öncülük etmek için gönüllü oldu.

Geçen yaz teknik görevinden ayrılmasına rağmen, 55 yaşındaki İspanyol teknik adam hâlâ Etihad'ın en büyük ve en saygın simgesi olarak görülüyor; kulübe karşı haksız olarak nitelendirilen kararın ardından evine dönmeye karar verdi.

Mücadeleye öncülük etmek için gönüllü dönüş

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, Guardiola küresel çapta sahip olduğu etkinin büyüklüğünü çok iyi biliyor ve karar açıklandığı anda işlerin başına geçmeyi her zaman arzuluyordu; ancak bir türlü çıkmayan karar için uzun süre bekledikten sonra yazın ayrılmak zorunda kaldı.

Ancak City'nin 114 suçlamadan mahkûm edilmesine ilişkin kararın açıklanmasının ardından Guardiola, sevdiği takımı "mücadelenin her adımında" desteklemek istediğini vurguladığı bir açıklama yayımladı. Gazete, teknik adamın bugün çarşamba öğle saatlerinde Manchester'a ulaşarak yönetim kurulu başkanı Halid el-Mübarek ve yakın arkadaşı Ferran Soriano ile doğrudan görüşmeler yapacağını belirtiyor.

Guardiola'nın Paris Saint-Germain maçı sırasında VIP tribününde Halid el-Mübarek'in yanında oturması bekleniyor; bu, kulübün dünyaya birleşik ve sağlam bir cephe sunma yönündeki net mesajı olacak.

Taraftarlara yönelik etkileyici bir jest olarak gazete, kulübün "City Till I Die" (Ölene Kadar City) ifadesinin kısaltması olan "CTID" harflerini taşıyan özel kartlar bastırdığını ve bunların Pep Guardiola tribününde oturan taraftarlara dağıtılacağını doğruladı.

Beklenmedik Avrupa ittifakı

Maçın ardından Guardiola'nın, Manchester'dan hızlıca ayrılmadan önce City'nin mevcut teknik direktörü Enzo Maresca ve Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Guardiola'ya yakın kaynaklar İngiliz gazetesine, teknik adamın bu kadar çabuk dönmeyi planlamadığını, ancak mevcut durum ve kulüp yönetimine olan sarsılmaz inancı nedeniyle onları sonuna kadar desteklemeye kararlı olduğunu doğruladı.

Bu hamle, Manchester City'nin hakkında verilen kararı resmen temyize taşıdığı ve kendini aklamak için mücadeleye devam edeceğini taahhüt ettiği bir dönemde geldi.

Görünüşe göre City, Premier Lig'deki rakiplerinden ziyade Avrupa'dan daha fazla destek bulabilir. Bunu, Guardiola'nın Barcelona'daki eski takım arkadaşı Luis Enrique de kritik mücadele öncesinde şu sözlerle doğruladı: "Kararı ilk duyduğumda şaşırdım, ancak süreçlere saygı duymalı ve temyizi beklemeliyiz."

Şöyle devam etti: "Manchester City için her şeyin iyi gitmesini diliyorum, çünkü sahada ortaya koydukları muazzamdı ve kazandıkları şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler."

Kaptan Ruben Dias ise soyunma odasının hâlâ kenetlenmiş durumda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Tüm takım adına konuştuğumu düşünüyorum; son derece sakiniz, kulübe güveniyoruz ve tüm dikkatimizi futboldan keyif almaya veriyoruz."







