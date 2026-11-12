Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes Pep Guardiola'dan bahsediyor, herkes onun Mauricio Pochettino'nun halefi olmasını bekliyor. Ancak perde arkasında, ilgi odağına güçlü bir şekilde giren yeni bir isim var; büyük uluslararası tecrübeye sahip, milli takımları büyük turnuvalarda nasıl yöneteceğini bilen ve Amerika Milli Takımı'na yeni teknik direktör arayışındaki tüm hesapları değiştirebilecek bir isim.

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"talkSPORT" ağının aktardığına göre, ABD Futbol Federasyonu masaya sadece Guardiola'yı koymuyor; kısa listeye yeni bir isim daha ekledi: Premier Lig'in eski teknik direktörü, Belçika ve Portekiz milli takımlarının eski çalıştırıcısı Roberto Martinez.

Bu gelişme, Pochettino'nun felaket sonuçların ardından görevinden alınan Michael Carrick'in yerine geçmek üzere prensip anlaşmasına vardıktan sonra, Premier Lig devlerinden Manchester United'a geçiş yolunda göründüğü bir dönemde yaşanıyor.

ABD'de yönetim değişikliği sürecini yürütenler her şeyden önce Guardiola ile anlaşmak istiyor; bu adım, gerçeğe dönüşen bir hayal niteliği taşıyor. Ancak aynı zamanda İspanyol teknik adamı arasını bölmeye ikna etmenin zorluğunun da farkındalar. Bu nedenle ciddi alternatifleri değerlendirmeye başladılar ve Martinez kendini güçlü biçimde dayatan yeni isim oldu.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın, on yılını geçirdiği Manchester City'den geçen yaz ayrıldığından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadığını hatırlatmak gerekir. Bu on yılda unutulmaz bir tarih yazdı; Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde altı kupa kazandı ve tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca Barcelona ve Bayern Münih ile ligde üst üste üç şampiyonluk elde etti.

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Ancak Guardiola, ABD Federasyonu'nun öncelikli tercihi ve göreve getirilmesi onun uluslararası teknik direktörlük dünyasındaki ilk deneyimi olacak; bu, kulüpler düzeyinde her şeyi kazanmış bir teknik adamın kariyerinde bütünüyle yeni bir meydan okuma anlamına geliyor.

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Yeni isim Roberto Martinez'e gelince, Guardiola'da bulunmayan bir şeye sahip: gerçek uluslararası tecrübe. Daha önce, geçen yaz Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından ayrıldığı Belçika ve Portekiz milli takımlarını çalıştırmıştı. Büyük yıldızlarla nasıl başa çıkacağını, büyük turnuvalarda rekabet edebilecek bir milli takımı nasıl kuracağını ve farklı kültürlerle dolu bir soyunma odasını nasıl yöneteceğini çok iyi bilen bir teknik adam.

Martinez'in 2026 Dünya Kupası'nda Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ile yaşadığı deneyim, teknik direktörlük kariyerinin en dikkat çekici durakları arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük turnuvasında Portekiz Milli Takımı'na önderlik ederken, Ronaldo'ya yalnızca golcü ve saha içi lideri olarak değil, soyunma odasındaki tecrübe ve liderlik simgesi olarak da güvendi.

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Portekiz'in Dünya Kupası serüveni, Martinez'in ardından ayrılmasına yol açan bir elenmeyle sona ermiş olsa da, Ronaldo ile yaşadığı deneyim, Portekizli efsane çapında bir yıldızı barındıran bir milli takımı yönetme ve onu çevreleyen tüm medya ve taraftar baskısıyla başa çıkma becerisini kanıtladı; bu da, önümüzdeki dönemde ABD Milli Takımı'nın başına geçmesi halinde belirleyici olabilecek bir tecrübe.

Yine de Guardiola meselesinde iş, ABD'li yetkililer için bu kadar kolay olmayacak; zira Manchester City'den ayrılmadan önce futbola ara verme niyetine işaret etmişti.

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Kulüpten ayrılmasına rağmen Guardiola, son aylarda Manchester City'ye desteğini sürdürdü ve City'nin eylül ayında Premier Lig'deki tüm mali kural ihlali suçlamalarından mahkûm edilmesinin ardından taraftarlara dokunaklı bir mesaj gönderdi.

Guardiola, ABD Milli Takımı'nın başına geçerse, önümüzdeki yaz düzenlenecek CONCACAF Altın Kupası için tam zamanında teknik alanda yerini almış olabilir; bu turnuva, onun milli takımla ilk gerçek sınavı olacak.

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Ancak Martinez'in devreye girmesi yeni bir soruyu gündeme getiriyor: ABD Federasyonu, uluslararası tecrübesi olmayan büyük bir isimle risk almayı mı tercih edecek, yoksa milli takımların yolunu iyi bilen bir teknik direktörü mü seçecek?

Cevap, Amerikan futbolunun görünümünü önümüzdeki yıllar boyunca değiştirebilir; çünkü bu kez yapılacak tercih yalnızca bir teknik direktör ataması olmayacak, 2030 Dünya Kupası öncesinde ABD Milli Takımı'nın kimliğinin ilanı anlamına gelecek.