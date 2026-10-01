Guardiola'ya Manchester City'ye verdiği destek sonrası sert saldırı: "Ya dolandırıcı ya kör ya da ikiyüzlü"

Manchester United'ın eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, Premier Lig tarafından mahkum edilen İngiliz kulübüne verdiği destek sonrası sert eleştirilere maruz kaldı.

İngiltere Premier Lig, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009/2010 ile 2017/2018 arasındaki 9 sezon boyunca mali kurallara aykırı davranmakla ilgili tüm ihlalleri işlemekten mahkum ettiğini, ayrıca lig soruşturmasıyla iş birliği yapmamaya ilişkin dört suçlamadan üçünden de mahkum edildiğini açıkladı.

Soruşturma, Guardiola'nın İngiliz kulübünde geçirdiği sezonlardan ikisini, İngiltere liginde ilk şampiyonluğunu kazandığı sezon da dahil olmak üzere kapsıyor.

Ülkenin en köklü gazetelerinden biri olan "The Times" gazetesinde yer alan sert bir yazıda yazar Matthew Syed, İspanyol teknik direktörün "lekelenmiş" mirasından bahsetti ve onun ihlallerden haberdar olduğu için bir dolandırıcı mı, yoksa bunları fark etmediği için mi dar görüşlü biri olup olmadığını sorguladı.

Şöyle dedi: "Artık biliyoruz ki yozlaşmış bir kulübü yönetti; yozlaşmış sözleşmelerle beslenen, yozlaşmış şirketler tarafından finanse edilen ve şu an yozlaşmış bir dönem olarak adlandırabileceğimiz bir çağda."

Yazının yazarı, Manchester City'nin o yaklaşık on yıl boyunca harcadığı bir milyar euroyu aşan tutara dikkat çektikten sonra şunu sordu: "İki ihtimal var. Ya Pep biliyordu, dolayısıyla bir vizyoner ya da bir efsane değil, sadece bir dolandırıcı; ya da bilmiyordu, bu durumda da insanların en dar görüşlüsü. Ben adli muhasebeci değilim ama Manchester City'nin mali düzenlemelerinden on yıldan fazla süredir, sürekli hakaret ve tehdit almama rağmen şüphe duydum. Pep hiçbir şey görmedi mi? Kör mü?".

Gazeteci şunu vurguladı: "Elbette üçüncü bir seçenek de var, o da ikiyüzlülük."

Şöyle bitirdi: "Guardiola'nın birçok kulüpte başarıya ulaşan büyük bir stratejist olduğuna şüphe yok, ancak dürüst olalım, mirası Etihad Stadyumu'nda geçirdiği dönemle sınırlı kalacak; orada gerçek sihri teknik direktör değil, muhasebeciler yarattı."

Guardiola, Manchester City'ye tam desteğini açıkladı

Guardiola, dün çarşamba City'nin mahkumiyetinin açıklanmasının ardından ilk açıklamasını yayımladı ve dokuz sezon geçirdiği, altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere mümkün olan tüm kupaları kazandığı İngiliz kulübüne desteğini dile getirdi.

Guardiola şöyle dedi: "Her Manchester City taraftarının, her zamankinden daha fazla burada olduğumu bilmesini istiyorum. Her zaman kulübümü, sahibini, başkanını, Ferran'ı, oyuncuları, teknik ekibi, Enzo'yu ve siz muhteşem taraftarlarımızı destekledim, destekliyorum ve her zaman destekleyeceğim. Sizi temin ederim: Bu zorluğu birlikte aşacağız. Hepinizi seviyorum."